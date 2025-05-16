Порядок приема на обучение 2025: собрали главное о вступительной кампании

Важный шаг — поступление в учебное заведение, поэтому готовиться к нему следует заранее. Следует проверять новый Порядок приема на обучение для разных образовательных степеней, ведь он может меняться из года в год.

О Порядке приема в вузы 2025 и новых условиях для бакалавров, магистров и докторов философии и искусства, рассказываем далее в материале.

Порядок поступления в вузы 2025

Документ может изменяться в зависимости от современных потребностей общества и рынка труда. Порядком приема на обучение абитуриентам обеспечивают равный доступ к высшему образованию.

В частности, документ определяет процедуру приема поступающих в заведения высшего образования.

Он содержит определенные даты всех этапов вступительной кампании, специальные условия и обновленные формулы расчета конкурсного балла для поступающих.

Также Порядок утверждает весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса: в этом году творческий конкурс составляют только в очном формате, кроме тех, кто пребывает на ВОТ.

К счастью, поступать в вузы можно не только с результатами НМТ 2025 — мы об этом писали раньше.

Главное о вступительной кампании 2025 года

В этом году поступающий может подать в общей сложности до 15 заявлений в вузы — пять на бюджет и десять на контракт. До конкурса на бюджетные места пройдут абитуриенты с конкурсным баллом не менее 130. Это условие не применяется к детям погибших военных или признанных безвести пропавшими. Также это требование не будет касаться лиц, которые имеют конкурсный балл не менее 125.000, и поступают на госзаказ по специальностям, которым предоставляется особая поддержка. Конкурсный балл не может быть менее 150 баллов при поступлении на следующие специальности:

C3 Международные отношения;

D4 Публичное управление и администрирование;

D8 Право;

D9 Международное право;

I1 Стоматология;

I2 Медицина;

I3 Педиатрия;

I4 Медицинская психология;

I8 Фармация.

