Порядок приема на обучение 2025: собрали главное о вступительной кампании

Важный шаг — поступление в учебное заведение, поэтому готовиться к нему следует заранее. Следует проверять новый Порядок приема на обучение для разных образовательных степеней, ведь он может меняться из года в год.
О Порядке приема в вузы 2025 и новых условиях для бакалавров, магистров и докторов философии и искусства, рассказываем далее в материале.
Порядок поступления в вузы 2025
Документ может изменяться в зависимости от современных потребностей общества и рынка труда. Порядком приема на обучение абитуриентам обеспечивают равный доступ к высшему образованию.
В частности, документ определяет процедуру приема поступающих в заведения высшего образования.
Он содержит определенные даты всех этапов вступительной кампании, специальные условия и обновленные формулы расчета конкурсного балла для поступающих.
Также Порядок утверждает весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса: в этом году творческий конкурс составляют только в очном формате, кроме тех, кто пребывает на ВОТ.
К счастью, поступать в вузы можно не только с результатами НМТ 2025 — мы об этом писали раньше.
Главное о вступительной кампании 2025 года
- В этом году поступающий может подать в общей сложности до 15 заявлений в вузы — пять на бюджет и десять на контракт.
- До конкурса на бюджетные места пройдут абитуриенты с конкурсным баллом не менее 130. Это условие не применяется к детям погибших военных или признанных безвести пропавшими.
- Также это требование не будет касаться лиц, которые имеют конкурсный балл не менее 125.000, и поступают на госзаказ по специальностям, которым предоставляется особая поддержка.
- Конкурсный балл не может быть менее 150 баллов при поступлении на следующие специальности:
- C3 Международные отношения;
- D4 Публичное управление и администрирование;
- D8 Право;
- D9 Международное право;
- I1 Стоматология;
- I2 Медицина;
- I3 Педиатрия;
- I4 Медицинская психология;
- I8 Фармация.
Раньше мы рассказывали тебе, когда стартует регистрация личных кабинетов для НМТ: важные даты ищи по ссылке.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!