Порядок прийому на навчання 2025: зібрали головне про вступну кампанію

Важливий крок — вступ до навчального закладу, тож готуватися до нього варто заздалегідь. Варто перевіряти новий Порядок прийому на навчання для різних освітніх ступенів, адже він може змінюватися з року в рік.

Про Порядок прийому до вишів 2025 та нові умови для бакалаврів, магістрів та докторів філософії й мистецтва, розповідаємо далі у матеріалі.

Порядок вступу до вишів 2025

Документ може змінюватися залежно від сучасних потреб суспільства та ринку праці. За допомогою Порядку прийому на навчання абітурієнтам забезпечують рівний доступ до вищої освіти.

Зокрема, документ визначає процедуру прийому вступників до закладів вищої освіти.

Він містить визначені дати проведення всіх етапів вступної кампанії, спеціальні умови та оновлені формули розрахунку конкурсного бала для вступників.

Також Порядок затверджує вагові коефіцієнти для предметів НМТ та творчого конкурсу: цьогоріч творчий конкурс складають лише в очному форматі, окрім тих вступників, які наразі перебувають на ТОТ.

На щастя, вступати до ВНЗ можна не лише із результатами НМТ 2025 року — ми про це писали раніше.

Головне про вступну кампанію 2025

Цього року вступник (-ця) може подати загалом до 15 заяв у ВНЗ — пʼять на бюджет та десять на контракт. До конкурсу на бюджетні місця пройдуть абітурієнти з конкурсним балом не менше 130. Ця умова не застосовується до дітей загиблих військових чи визнаних безвісно відсутньою особою. Також ця вимога не буде стосуватись осіб, які мають конкурсний бал не менше ніж 125.000, і вступають на держзамовлення на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Конкурсний бал не може бути менше ніж 150 балів при вступі на такі спеціальності:

C3 Міжнародні відносини;

D4 Публічне управління та адміністрування;

D8 Право;

D9 Міжнародне право;

I1 Стоматологія;

I2 Медицина;

I3 Педіатрія;

I4 Медична психологія;

I8 Фармація.

Раніше ми розповідали тобі, коли стартує реєстрація особистих кабінетів для НМТ: важливі дати шукай за посиланням.

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