Освіта

Порядок прийому на навчання 2025: зібрали головне про вступну кампанію

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Квітня 2025, 20:45
порядок прийому 2025
Фото Pixabay
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