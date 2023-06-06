Як повернутися до інтимної близькості після поранення? Поради, які треба знати чоловікам, жінкам та їх партнерам

Секс є однією з важливих складових стосунків у парі. Ми бачимо його у кіно, читаємо про нього у книгах та говоримо про важливість сексуальної освіти. Попри це, ми досі соромимося говорити про певні теми, пов’язані з сексом. Це навіть більше не про сором, а про те, що людям не вистачає знань. Вони не знають, як поводитися, що казати чи робити.

Зараз в Україні багато поранених військових, багато з них втратили кінцівки та проходять реабілітацію. Дехто має дружину або чоловіка, партнера чи партнерку, тож з часом тема інтимної близькості порушиться.

Утім, треба правильно підготуватися до першого сексу після поранення. Цей процес може зайняти певний час, адже включає і фізичну, і моральну складову. Готуватися мають обоє партнерів.

Онкохірург, уролог, доктор медичних наук Олександр Яцина розповів для Resex, що треба знати про перший секс після поранення та як до нього підготуватися.

Він зазначає, що більш як 30% військових, повертаючись додому, мають розлади в сексуальному житті. Усе залежить від виду та об’єму травми. Вони можуть бути різними: від забоїв, контузій та відкритих поранень до травм, які призвели до ампутації кінцівки, ураження геніталій або навіть втрати їх. Але сучасна медицина може допомогти відновити статеву функцію на будь-якому рівні пошкодження, запевняє лікар.

Проблеми психологічного характеру при втраті кінцівки

Проблеми у сексі після поранення, яке пов’язане з втратою кінцівки чи пораненнями обличчя, можуть виникати через несприйняття свого тіла‍. Людина починає соромитися та знецінювати свій образ тіла. Військовому(-ій) може бути складно поділитися своїми переживаннями з партнеркою(-ом).

Тому треба пройти курс психотерапії. Можна проходити як парну терапію, так і окрему. Партнеру(-ці) під час терапії розкажуть, як правильно поводитися, що відчуває поранений(-а). Адже часто брак знань може створювати незручні ситуації та ще більше ранити й засмучувати партнера(-ку).

Інтимна близькість починається не з дотиків, вона починається зі спілкування, розуміння та довіри.

— Тому, гарним доповненням до фізичної реабілітації буде налагодження близьких стосунків з партнером(-кою), — наголошує Олександр Яцин.

Як можна відновити статеву функцію при ураженні геніталій

Олександр Яцин каже, що можна реабілітувати ураження геніталій, їх ампутацію чи пошкодження іннервації за допомогою пластичних та реконструктивних хірургів. Після операцій також можуть назначати медикаментозну терапію, лазерну терапію тощо для відновлення чутливості.

— Якщо травма призвела до втрати статевого члена, роблять оперативне втручання, яке проходить у кілька етапів.

Спочатку формується шкірний лоскут, а потім встановлюється протез, який повністю імітує справжній статевий член і функціонально, і естетично, — пояснює лікар.

Також він додає: у разі втрати або пошкодження яєчок чи мошонки виконуються реконструктивні операції з їхнього відновлення, але операції направлені на естетичне відновлення, а не на функціональне.

— Тому, коли йде мова про відновлення статевої функції при травмі геніталій, варто звернутися до лікаря, запитати в нього, які він бачить можливі методи корекції та відновлення, — акцентує Олександр Яцин. Радить проконсультуватися з кількома лікарями.

Жінка також може отримати поранення жіночих статевих органів:

травми зовнішніх статевих органів та піхви;

травми матки;

нориці: патологічні або штучні канали, що зв’язують внутрішні органи зі шкірними покривами (зовнішні нориці) або між собою (внутрішні нориці).

Якщо ми говоримо про травми геніталій у жінок, то отримання насолоди (оргазму) буде складним, якщо навіть це несерйозна травма. Оскільки секс — в першу чергу, емоційна складова.

Через травму може знижуватися чутливість, різні секс-іграшки/ девайси можуть допомогти викликати збудження і досягти оргазму. При повному зникненні чуттєвості практикують медикаментозне відновлення, завжди треба радитися з лікарем та розповідати про свої проблеми.

Для жінок існують сучасні препарати, які полегшують настання збудження та оргазму. Це антидепресанти певного спектра дії, що полегшують настання оргазму.

Як підготуватися до першого сексу після травми, якщо статеві органи не уражені

Коли військові перебувають в умовах бойових дій, часто немає можливості підтримувати гігієну. Крім цього, незручний одяг може передавлювати, натирати, можуть виникати запрілості. У деяких випадках це призводить до хронічних запалень. Тож перед тим, як повернутися до статевого життя, треба пройти кілька обстежень:

ультразвукове обстеження простати (через постійне переохолодження може виникнути запалення, яке ніяк не проявляється);

бактеріологічний посів еякуляту (сперми);

урологічний мазок;

бактеріологічний посів сечі з антибіотикограмою.

Якщо лікар побачить в аналізах відхилення, він призначить лікування та надасть свої рекомендації. Також чоловіки можуть звернутися до андролога (лікар, що спеціалізується на чоловічій статевій сфері). Крім цього військовий(-а) може звернутися до сексолога та психолога. Спеціалісти допоможуть подолати страхи перед сексом після поранення.

Олександр Яцин наголошує, що варто також приділяти увагу простим, але важливим речам: підтримувати здоровий спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі та мати базові фізичні вправи, які допоможуть подолати венозний та лімфатичний застій.

— Необхідно також підтримати організм здоровим збалансованим харчуванням та вітамінами С, В6, В12, D, мікроелементами — цинк, селен, л-карнітин, які дуже позитивно впливають саме на підтримання чоловічого здоров’я та потенцію. Але дозування краще визначати з лікарем, — наголошує він.

Поради з інтимності для ветеранів та ветеранок

Veteranhub створили посібники з порадами з інтимності для ветеранів та ветеранок. Ці поради варто прочитати, щоб краще розуміти ситуацію та свого партнера(-ку).

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