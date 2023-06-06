Сімейні стосунки

Як повернутися до інтимної близькості після поранення? Поради, які треба знати чоловікам, жінкам та їх партнерам

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Червня 2023, 16:00
Перший секс після поранення: як підготуватися
Фото: Pexels

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