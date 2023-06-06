Как вернуться к интимной близости после ранения? Советы, которые нужно знать мужчинам, женщинам и их партнерам

Секс является одной из многих важных составляющих отношений в паре. Мы видим его в кино, читаем о нем в книгах и говорим о важности сексуального образования. Несмотря на это, мы до сих пор стесняемся говорить об определенных темах, связанных с сексом. Это даже больше не про стыд, а о том, что людям не хватает знаний, они не знают, как себя вести, что говорить или делать.

Сейчас в Украине много раненых военных, многие потеряли конечности и проходят реабилитацию. У некоторых из них есть жена или муж, партнер или партнерша, поэтому со временем тема интимной близости все же всплывет.

Нужно правильно подготовиться к первому сексу после ранения. Этот процесс может занять определенное время, ведь включает и физическую и моральную составляющую. Готовиться должны оба партнера.

Онкохирург, уролог, доктор медицинских наук Александр Яцына рассказал Resex, что нужно знать о первом сексе после ранения и как к нему подготовиться.

Он отмечает, что более 30% военных, возвращаясь домой, испытывают расстройства в сексуальной жизни. Все зависит от вида и объема травмы. Они могут быть разными: от ушибов, контузий и открытых ранений до травм, которые привели к ампутации конечности, поражению гениталий или даже их потере. Но современная медицина может помочь восстановить половую функцию на любом уровне повреждения, уверяет врач.

Проблемы психологического характера при потере конечности

Проблемы в сексе после ранения, связанного с потерей конечности или ранениями лица, могут возникать из-за невосприятия своего тела. Человек начинает стыдиться и обесценивать свой образ тела. Военному(-ой) может быть сложно поделиться своими переживаниями с партнершей(-ом).

Поэтому нужно пройти курс психотерапии. Можно проходить как парную, так и отдельную терапию. Партнеру(-ше) во время терапии расскажут, как правильно себя вести, что чувствует раненый(-ая). Ведь часто нехватка знаний может создавать неудобные ситуации и еще больше ранить и огорчать партнера.

Интимная близость начинается не с прикосновений, она начинается с общения, понимания и доверия.

— Поэтому хорошим дополнением к физической реабилитации будет налаживание близких отношений с партнером(-шей), — отмечает Александр Яцын.

Как можно восстановить половую функцию при поражении гениталий

Александр Яцын говорит, что можно реабилитировать поражение гениталий, их ампутацию или повреждение иннервации с помощью пластических и реконструктивных хирургов. После операций могут также назначать медикаментозную терапию, лазерную терапию и т.п. для восстановления чувствительности.

— Если травма привела к потере полового члена, производится оперативное вмешательство, которое проходит в несколько этапов.

Сначала формируется кожный лоскут, а затем устанавливается протез, полностью имитирующий настоящий половой член и функционально, и эстетически, — объясняет врач.

Также он добавляет: при потере или повреждении яичек или мошонки, выполняются реконструктивные операции по их восстановлению, но операции направлены на эстетическое восстановление, а не на функциональное.

— Поэтому, когда речь идет о возобновлении половой функции при травме гениталий, следует обратиться к врачу, спросить его, какие он видит возможные методы коррекции и восстановления, — акцентирует Александр Яцин. Он советует проконсультироваться с несколькими врачами.

Женщина также может получить ранения женских половых органов:

травмы наружных половых органов и влагалища;

травмы матки;

свищи: патологические или искусственные каналы, связывающие внутренние органы с кожными покровами (наружные свищи) или между собой (внутренние свищи).

Если мы говорим о травмах гениталий у женщин, то наслаждение (оргазм) будет сложным, если даже это несерьезная травма. Поскольку секс — в первую очередь, эмоциональная составляющая.

Из-за травмы может снижаться чувствительность, различные секс-игрушки/девайсы могут помочь вызвать возбуждение и достичь оргазма. При полном исчезновении чувственности практикуют медикаментозное восстановление, всегда нужно совещаться с врачом и рассказывать о своих проблемах.

Для женщин существуют современные препараты, облегчающие наступление возбуждения и оргазма. Это антидепрессанты определенного спектра действия, облегчающие наступление оргазма.

Как подготовиться к первому сексу после травмы, если половые органы не поражены

Когда военные находятся в условиях боевых действий, часто нет возможности поддерживать гигиену. Помимо этого, неудобная одежда может передавливать, натирать, могут возникать опрелости. В некоторых случаях это приводит к хроническим воспалениям. Поэтому перед тем, как вернуться к половой жизни, нужно пройти несколько обследований:

ультразвуковое обследование простаты (из-за постоянного переохлаждения может возникнуть воспаление, которое никак не проявляется);

бактериологический посев эякулята (спермы);

урологический мазок;

бактериологический посев мочи с антибиотикограммой.

Если врач увидит в анализах отклонения, он назначит лечение и предоставит свои рекомендации. Также мужчины могут обратиться к андрологу (врач, специализирующийся на мужской половой сфере). Кроме этого военный(-ая) может обратиться к сексологу и психологу. Специалисты помогут побороть страхи перед сексом после ранения.

Александр Яцин подчеркивает, что следует также уделять внимание простым, но важным вещам: поддерживать здоровый образ жизни, гулять на свежем воздухе и иметь базовые физические упражнения, которые помогут преодолеть венозный и лимфатический застой.

— Необходимо также поддержать организм здоровым сбалансированным питанием и витаминами С, В6, В12, D, микроэлементами — цинк, селен, л-карнитин, которые оказывают очень положительное влияние на поддержание мужского здоровья и потенцию. Но дозировку лучше определять с врачом, — отмечает он.

Советы по интимности для ветеранов

Veteranhub создали пособия по советам по интимности для ветеранов. Эти советы следует прочитать, чтобы лучше понимать ситуацию и своего партнера.

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