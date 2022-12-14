Розділені родини: як життя з чоловіком нарізно впливає на психоемоційний стан українок

Повномасштабна війна розділила тисячі родин. Жінки виїхали за кордон або в більш безпечні області України. Чоловіки залишилися вдома або приєдналися до лав ЗСУ чи ТрО, почали волонтерити. Втім, багато жінок пішли воювати чи волонтерити. Так чи інакше сім’ї стали жити окремо

Жінки у розділених родинах переживають сильний стрес, попри те, що перебувають з дітьми у відносній безпеці. Фахівці Міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я КНУ імені Тараса Шевченка дослідили, що та як впливає на психоемоційний стан жінок у розділених родинах. Про це розповіли у Womo.ua.

Учасниками дослідження стали:

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жінки віком 18-29 років — 21%;

жінки віком 30-39 років — 44%;

жінки віком 40-49 років — 25%;

жінки старше 50 років — 10%.

Майже однакова кількість родин, у яких одна або дві дитини — 47% і 42% відповідно. Лише близько 10% мають троє і більше дітей.

Дистанційне батьківство

На жаль, Україні вже відомий такий термін. Раніше дистанційне батьківство існувало тому, що хтось із батьків їздив на заробітки за кордон й лишав дитину з іншим. Також могли їхати відразу двоє або ж самотні матері чи батьки й лишали дітей з бабусями й дідусями.

Проте зараз термін “розділені сім’ї” набув дещо нового змісту. Адже мовиться про жінок, які або виїхали за кордон, або лишилися в Україні, але все одно живуть окремо з чоловіком.

За даними дослідження, 77% учасниць перебували з чоловіками у різних областях України, 23% — за кордоном. Попри те, що більшість лишилося в Україні, вони самостійно тягнули тягар піклування про дітей.

Як впливає на жінок життя з чоловіком нарізно

89% жінок розповіли про постійне (28%) або періодичне виникнення (61,5%) конфліктних ситуацій у родині як з чоловіком, так і дітьми.

Що викликає стрес у жінок у розділених родинах:

69% — відчуття незахищеності, нестабільності та невизначеності;

68% — тривога за чоловіка та рідних;

53% — хвилювання за дітей;

52,6% — хронічний стрес, фізичне або емоційне виснаження через брак спілкування з чоловіком;

49% — нервують через відсутність власних доходів;

46% — нервують, що не мають коштів для задоволення базових потреб.

Варто зазначити, що кошти, які дає чоловік, українки не вважають “власними доходами”.

Проте жінки з дітьми у розділених сім’ях становлять особливу фінансово вразливу групу. Не всі змінили місце проживання і не можуть отримувати виплати ВПО.

Також деякі жінки взагалі можуть не отримувати фінансової підтримки від чоловіка. Причини можуть бути різними: від перебування чоловіка на окупованій території до втрати роботи.

Без регулярної фінансової підтримки від чоловіків жінки виснажуються нервово, бо думають про те, як впоратися з покладеними на них обов’язками годувальниці в родині.

Вони мусять постійно шукати підробітки, продовжувати свою працю навіть після роботи, якщо така в них є, і це також посилює додаткове стресове навантаження, — вважає докторка біологічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка Ганна Толстанова.

Навіть якщо жінки й отримують фінансову підтримку від чоловіка, 80% респонденток зауважили помітне погіршення соціального стану родини проти довоєнного періоду. Зокрема, це пов’язано з ростом цін на продукти, ліки та оренду житла.

Як життя нарізно впливає на стосунки у родині

Попри нервове виснаження, чверть опитуваних жінок вважає, що нарізне проживання у майбутньому не вплине на стосунки з чоловіком. Це можна вважати позитивом.

Але 23,5% респонденток припускають, що надалі життя з чоловіком на відстані може стати причиною розлучення. Про вже помітну прохолоду у стосунках розповіли 21% українок.

Якщо ти живеш із чоловіком нарізно, бо він — військовий, раніше ми розповідали, як підтримати чоловіка, що на війні.

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