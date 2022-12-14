Разделенные семьи: как жизнь порознь влияет на психоэмоциональное состояние украинок

Полномасштабная война разделила тысячи семей. Женщины выехали за границу или в более безопасные области Украины. Мужчины остались дома или присоединились к рядам ВСУ или ТрО, начали волонтерить. Впрочем, многие женщины тоже пошли воевать или волонтерить. Так или иначе семьи стали жить отдельно.

Женщины в разделенных семьях испытывают сильный стресс, несмотря на то, что находятся с детьми в относительной безопасности. Специалисты Междисциплинарного аналитического центра социально-экономического благополучия и психического здоровья КНУ имени Тараса Шевченко исследовали, что и как влияет на психоэмоциональное состояние женщин в разделенных семьях. Об этом рассказали в Womo.ua.

Участниками исследования стали:

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женщины в возрасте 18-29 лет — 21%;

женщины в возрасте 30-39 лет — 44%;

женщины в возрасте 40-49 лет — 25%;

женщины старше 50 лет — 10%.

Почти одинаковое количество семей, в которых один или два ребенка — 47% и 42% соответственно. Только около 10% имеют троих и более детей.

Дистанционное родительство

К сожалению, Украине уже известен такой термин. Раньше дистанционное родительство существовало потому, что кто-то из родителей ездил на заработки за границу и оставлял ребенка с другим. Также могли ехать сразу двое или одинокие матери или отцы и оставляли детей с бабушками и дедушками.

Однако сейчас термин “разделенные семьи” приобрел несколько новое значение. Ведь речь идет о женщинах, которые либо выехали за границу, либо остались в Украине, но все равно живут отдельно с мужем.

По данным исследования, 77% участниц находились с мужьями в разных областях Украины, 23% — за рубежом. Несмотря на то, что большинство осталось в Украине, они самостоятельно тянули тяжесть заботы о детях.

Как влияет на женщин жизнь с мужчиной отдельно

89% женщин рассказали о постоянном (28%) или периодическом возникновении (61,5%) конфликтных ситуаций в семье как с мужем, так и детьми.

Что вызывает стресс у женщин в разделенных семьях:

69% — чувство незащищенности, нестабильности и неопределенности;

68% — тревога за мужа и родных;

53% — волнение за детей;

52,6% — хронический стресс, физическое или эмоциональное истощение из-за отсутствия общения с мужчиной;

49% — нервничают из-за отсутствия собственных доходов;

46% — нервничают, что у них нет средств для удовлетворения базовых потребностей.

Следует отметить, что средства, которые дает мужчина, украинки не считают “собственными доходами”.

Однако женщины с детьми в разделенных семьях составляют особую финансово уязвимую группу. Не все изменили место жительства и не могут получать выплаты ВПЛ.

Также некоторые женщины вообще могут не получать финансовую поддержку от мужа. Причины могут быть разными: от нахождения мужчины на оккупированной территории до потери работы.

Без регулярной финансовой поддержки от мужей женщины истощаются нервно, потому что думают о том, как справиться с возложенными на них обязанностями кормилицы в семье.

Они должны постоянно искать подработки, продолжать свою работу даже после работы, если такая у них есть, и это также усиливает дополнительную стрессовую нагрузку, — считает доктор биологических наук, профессор, проректор по научной работе КНУ имени Тараса Шевченко Анна Толстанова.

Даже если женщины и получают финансовую поддержку от мужчины, 80% респонденток отметили заметное ухудшение социального положения семьи по сравнению с довоенным периодом. В частности, это связано с ростом цен на продукты, лекарства и аренду жилья.

Как жизнь порознь влияет на отношения в семье

Несмотря на нервное истощение, четверть опрашиваемых женщин считает, что проживание порознь в будущем не повлияет на отношения с мужчиной. Это можно считать позитивом.

Но 23,5% респонденток предполагают, что в дальнейшем жизнь с мужем на расстоянии может стать причиной развода. Об уже заметной прохладе в отношениях рассказали 21% украинок.

Если ты живешь с мужем отдельно, потому что он — военный, ранее мы рассказывали, как поддержать мужа, который на войне.

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