58 Героїв назавжди вдома: Україна повернула тіла захисників

Війна в Україні забирає найбільшу ціну — життя тисяч найкращих, молодих та розумних українців. Цей борг Росія нам не виплатить ніколи, а єдине, що залишається сімʼям Героїв — оплакувати втрату та гідно поховати тіла оборонців.

16 лютого Україна змогла повернути ще 58 тіл військових. Про це — далі у матеріалі.

Україна повернула тіла військових: що відомо

16 лютого 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про проведення чергового репатріаційного заходу, за результатами якого в Україну повернули тіла 58 загиблих оборонців.

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— Полеглих оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України ЗСУ, ГУ ДСНС, інших представників структур сектору безпеки та оборони України, — повідомили у Координаційному штабі.

Також там висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Відомо, що Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Тіла військових після ідентифікації передадуть рідним для гідного поховання.

Пережити біль утрати — це надскладне завдання. Раніше ми розповідали тобі, як говорити з людиною, яка втратила близьких на війні.

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