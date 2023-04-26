PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проект LINE-UP для швидкої допомоги українцям у прифронтових містах

Благодійний фонд PIN-UP Foundation, який з минулого року допомагає постраждалим від воєнних дій українцям, почав реалізацію власного проекту — LINE-UP. Команда волонтерів розвозитиме гуманітарну допомогу у прифронтові райони України.

До команди PIN-UP Foundation почастішали запити від місцевих громад прифронтових територій України на допомогу із забезпечення мешканців життєвоважливою продукцією. Для швидкого покриття ургентних потреб українців команда Фонду створила оперативний проект LINE-UP, до складу якого увійшли досвідчені волонтери. Вони закуповують необхідні товари, вибудовують найбезпечніший маршрут і розвозять гуманітарну допомогу по прифронтових громадах.

PIN-UP Foundation допомагає українцям харчовими продуктами, гігієнічними товарами, медикаментами. Також Фонд задовольняє технічні потреби громад (генератори, старлінки, акумулятори). Проект LINE-UP покликаний надати людям відчуття підтримки, підвищити їхній моральний дух та сприяти зміцненню єдності нації.

Перші поїздки волонтерів відбулися до Куп’янського району Харківської області у Курилівку, Новоосинове, Глушівку, Кругляківку, Сенькове, Синиху, Біле, Лісну стінку. Команда волонтерів PIN-UP Foundation доставила мешканцям сіл побутові, дитячі та медичні набори.

— Ми часто отримуємо запити від волонтерів, місцевих адміністрацій та просто українців, які мешкають на прифронтових територіях України. Тому запускаємо проект LINE-UP і покладаємо на нього великі надії. Ми прагнемо охопити якомога більшу кількість українців і забезпечити їх необхідними товарами. Сподіваємося, що наша команда зможе задовольнити всі найгостріші потреби українців, — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Волонтери Фонду ведуть регулярну фіксацію своїх активностей у рамках проекту. Спостерігати за реалізацією LINE-UP можна на сторінці PIN-UP Foundation в Instagram.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, спрямованими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

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