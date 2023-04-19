Україна

Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз

Тетяна Доцяк 19 Квітня 2023, 21:00

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