Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз

Найстрашніше на війні — опинитися під окупацією. Але як живуть люди, які були на лінії фронту та пройшли пекло на землі з “милості” росіян — важко уявити.

Понад рік без електрики живуть жителі Мосьпанового на Харківщині — через село проходила лінія фронту, чимало будинків зруйновані, а територія довкола замінована.

Через відсутність електрики немає й води, проблеми зі зв’язком. Як виживають селяни?

Місцеві пригадують, як росіяни били по мирній інфраструктурі авіацією, Градом, мінометами. Російська армія фактично знищила це заможне село.

І хоч Мосьпанове було під окупацією лише декілька днів, окупанти встигли винести з місцевих магазинів, шкіл та будинків все, що бачили: дитячі комп’ютери, холодильники. А ще — нищили дитячі одяг та іграшки.

Обрізали вуха м’яким іграшкам, рукава на дитячих кофтинках. Для чого це робили — ми досі не зрозуміли, — каже директорка школи Валентина Киценко.

За час обстрілів та окупації росіяни вбили десятьох жителів Мосьпанового.

І доки одні населені пункти понад рік живуть без електроенергії, інші вже думають, як погасити борги за світло та тепло, аби пережити наступні зими. Чи будуть рости тарифи на електрику — читай в іншому матеріалі.

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