Несколько дней под оккупацией — год без света. Как живет Мосьпаново в Харьковской области сейчас

Страшнее всего на войне — оказаться под оккупацией. Но как живут люди, которые были на линии фронта и прошли ад на земле из “милости” россиян — трудно представить.

Больше года без электричества живут жители Мосьпанового в Харьковской области — через село проходила линия фронта, многие дома разрушены, а территория вокруг заминирована.

Из-за отсутствия электричества нет и воды, проблемы со связью. Как выживают крестьяне?

Местные вспоминают, как россияне били по мирной инфраструктуре авиацией, Градом, минометами. Российская армия фактически уничтожила это состоятельное село.

И хотя Мосьпаново было под оккупацией всего несколько дней, оккупанты успели вынести из местных магазинов, школ и домов все, что видели: детские компьютеры, холодильники. А еще — уничтожали детскую одежду и игрушки.

Обрезали уши мягким игрушкам, рукава на детских кофточках. Для чего это делали — мы до сих пор не поняли, — говорит директор школы Валентина Киценко.

За время обстрелов и оккупации россияне убили десятерых жителей Мосьпанова.

И пока одни населенные пункты больше года живут без электроэнергии, другие уже думают, как погасить долги за свет и тепло, чтобы пережить следующие зимы. Будут ли расти тарифы на электричество — читай в другом материале.

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