Для тебе Війна в Україні

ГУР висадилися на Тендрівській косі: що відомо про спецоперацію

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Липня 2025, 09:15
тендрівська коса гур

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