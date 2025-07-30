ГУР висадилися на Тендрівській косі: що відомо про спецоперацію

Нова фаза війни змінила нашу реальність: щоранку ми сподіваємося побачити не так багато поганих новин, як це було напередодні. На фоні цього успіхи наших бійців цінуються по-особливому. Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та змогли там закріпитися. Про це повідомили у самому ГУР. Більше подробиць — далі у матеріалі.Тендрівська коса — спецоперація ГУР У ніч на 28 липня бійці ГУР висадилися у північній частині Чорного моря, на Тендрівській косі. Українські військові ліквідували позицію окупантів, знищили особовий склад, техніку та радіолокаційну станцію. — Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку, — повідомили у ГУР. Також там зазначили, що реалізація операції стало можливим завдяки проекту Катери для ГУР. Адже бійці висадилися з моря саме на човнах. Читати на тему Один проти п’ятьох: боєць ГУР самотужки стримав штурм під Куп’янськом Проти нього відкрили отруйний газ та закидали позицію дронами, але ворог не зміг досягнути успіхів. Тендрівська коса: карта Тендрівська коса знаходиться в Херсонській області. Це піщана коса, розташована в Чорному морі. Війна — дуже близько до кожного (-ї) з нас. Тендрівська коса розташована недалеко від Одеси, де днями відпочивальники просто з моря знімали атаку Шахедів. Чим закінчилася така “розвага”, розповідали раніше. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Херсонщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter