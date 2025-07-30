ГУР висадилися на Тендрівській косі: що відомо про спецоперацію

Нова фаза війни змінила нашу реальність: щоранку ми сподіваємося побачити не так багато поганих новин, як це було напередодні. На фоні цього успіхи наших бійців цінуються по-особливому.

Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та змогли там закріпитися. Про це повідомили у самому ГУР.

Більше подробиць — далі у матеріалі.

Тендрівська коса — спецоперація ГУР

У ніч на 28 липня бійці ГУР висадилися у північній частині Чорного моря, на Тендрівській косі.

Українські військові ліквідували позицію окупантів, знищили особовий склад, техніку та радіолокаційну станцію.

— Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку, — повідомили у ГУР.

Також там зазначили, що реалізація операції стало можливим завдяки проекту Катери для ГУР. Адже бійці висадилися з моря саме на човнах.

Тендрівська коса: карта

Тендрівська коса знаходиться в Херсонській області. Це піщана коса, розташована в Чорному морі.

Війна — дуже близько до кожного (-ї) з нас. Тендрівська коса розташована недалеко від Одеси, де днями відпочивальники просто з моря знімали атаку Шахедів. Чим закінчилася така “розвага”, розповідали раніше.

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