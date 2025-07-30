Для тебя Война в Украине

ГУР высадились на Тендровской косе: что известно о спецоперации

Виктория Мельник, журналист сайта 30 июля 2025, 09:15
тендровская коса гур

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