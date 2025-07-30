ГУР высадились на Тендровской косе: что известно о спецоперации

Новая фаза войны изменила нашу реальность: каждое утро мы надеемся увидеть не так много плохих новостей, как это было накануне. На фоне этого успехи наших бойцов ценятся по-особому.

Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и смогли там закрепиться. Об этом сообщили в самом ГУР.

Больше подробностей — дальше в материале.

Тендровская коса — спецоперация ГУР

В ночь на 28 июля бойцы ГУР высадились в северной части Черного моря, на Тендровской косе.

Украинские военные ликвидировали позицию оккупантов, уничтожили личный состав, технику и радиолокационную станцию.

— Над островом развевается украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны, — сообщили в ГУР.

Также там отметили, что реализация операции стала возможной благодаря проекту Катера для ГУР. Ведь бойцы высадились из моря как раз на лодках.

Тендровская коса: карта

Тендровская коса находится в Херсонской области. Это песчаная коса, расположенная в Черном море.

Война — очень близко к каждому из нас. Тендровская коса расположена недалеко от Одессы, где на днях отдыхающие прямо с моря снимали атаку Шахедов. Чем закончилось такое “развлечение”, рассказывали ранее.

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