ГУР высадились на Тендровской косе: что известно о спецоперации

Новая фаза войны изменила нашу реальность: каждое утро мы надеемся увидеть не так много плохих новостей, как это было накануне. На фоне этого успехи наших бойцов ценятся по-особому. Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и смогли там закрепиться. Об этом сообщили в самом ГУР. Больше подробностей — дальше в материале.Тендровская коса — спецоперация ГУР В ночь на 28 июля бойцы ГУР высадились в северной части Черного моря, на Тендровской косе. Украинские военные ликвидировали позицию оккупантов, уничтожили личный состав, технику и радиолокационную станцию. — Над островом развевается украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны, — сообщили в ГУР. Также там отметили, что реализация операции стала возможной благодаря проекту Катера для ГУР. Ведь бойцы высадились из моря как раз на лодках. Читать по теме Один против пятерых: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм под Купянском Против него открыли ядовитый газ и забросали позицию дронами, но враг не смог добиться успехов. Тендровская коса: карта Тендровская коса находится в Херсонской области. Это песчаная коса, расположенная в Черном море. Война — очень близко к каждому из нас. Тендровская коса расположена недалеко от Одессы, где на днях отдыхающие прямо с моря снимали атаку Шахедов. Чем закончилось такое “развлечение”, рассказывали ранее. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Херсонская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter