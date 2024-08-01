Категорії придатності до військової служби: які вони бувають і що означають

Після проходження ВЛК військовозобов’язані отримують категорії придатності. Вони бувають такі: А, Б, В, Г, Д. Залежно від категорії, визначається придатність до військової служби. У нашому матеріалі розповідаємо, що означають категорії придатності до військової служби.
За новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані в Україні мають лише два статуси — придатний (-а) та непридатний (-а). Поняття обмеженої придатності скасували, тож усі, хто мають цей статус, повинні повторно пройти ВЛК.
На проходження ВЛК у військовозобов’язаних у віці 18-60 років є дев’ять місяців, тобто час до 4 лютого 2025 року.
Під час проходження ВЛК військовозобов’язаним присвоюється категорія придатності, це прописано в наказі МОУ № 402. За ним, категорії придатності військовозобов’язаних такі:
Категорія Б означає, що військовозобов’язаний (-а) потребує лікування, на ВЛК вказують термін лікування та заклад, в якому воно пройде.
Категорія В означає обмежену придатність під час війни. Таких людей звільняють від призову та зараховують до запасу, проте не звільняють від призову на військові збори. Людей з категорією В можуть залучати до комплектації частин другої черги.
Категорія Г може надаватися за станом здоров’я. До прикладу, після операцій чи травм, за умов недостатнього фізичного розвитку тощо. Вона також надається студентам ЗВО на термін 6-12 місяців.
Категорія Д надається тим, хто абсолютно непридатний до військової служби й має одну з важких хвороб.
Проте, поки що такі категорії є умовними, адже критеріїв, за якими визначають ступінь придатності, ще немає. Вони мають з’явитися коли всі накази МОУ узгодять з новим законом про мобілізацію.
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