Категорії придатності до військової служби: які вони бувають і що означають

Після проходження ВЛК військовозобов’язані отримують категорії придатності. Вони бувають такі: А, Б, В, Г, Д. Залежно від категорії, визначається придатність до військової служби. У нашому матеріалі розповідаємо, що означають категорії придатності до військової служби.

Категорії придатності до військової служби — що вони означають

За новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані в Україні мають лише два статуси — придатний (-а) та непридатний (-а). Поняття обмеженої придатності скасували, тож усі, хто мають цей статус, повинні повторно пройти ВЛК.

На проходження ВЛК у військовозобов’язаних у віці 18-60 років є дев’ять місяців, тобто час до 4 лютого 2025 року.

Під час проходження ВЛК військовозобов’язаним присвоюється категорія придатності, це прописано в наказі МОУ № 402. За ним, категорії придатності військовозобов’язаних такі:

А — придатний (-а) до військової служби;

Б — придатний (-а) до військової служби з незначними обмеженнями;

В — обмежено придатний (-а) до військової служби;

Г — тимчасово непридатний (-а);

Д — повна непридатність.

Категорія Б означає, що військовозобов’язаний (-а) потребує лікування, на ВЛК вказують термін лікування та заклад, в якому воно пройде.

Категорія В означає обмежену придатність під час війни. Таких людей звільняють від призову та зараховують до запасу, проте не звільняють від призову на військові збори. Людей з категорією В можуть залучати до комплектації частин другої черги.

Категорія Г може надаватися за станом здоров’я. До прикладу, після операцій чи травм, за умов недостатнього фізичного розвитку тощо. Вона також надається студентам ЗВО на термін 6-12 місяців.

Категорія Д надається тим, хто абсолютно непридатний до військової служби й має одну з важких хвороб.

Проте, поки що такі категорії є умовними, адже критеріїв, за якими визначають ступінь придатності, ще немає. Вони мають з’явитися коли всі накази МОУ узгодять з новим законом про мобілізацію.

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