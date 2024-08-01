Война в Украине

Категории пригодности к военной службе: какие они бывают и что означают

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 августа 2024, 14:30
Категории пригодности
Фото: Facebook

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