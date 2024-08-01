Категории пригодности к военной службе: какие они бывают и что означают

После прохождения ВЛК военнообязанные получают категории пригодности. Они бывают следующие: А, Б, В, Г, Д. В зависимости от категории определяется пригодность к военной службе. В нашем материале рассказываем, что означают категории пригодности к военной службе.

Категории пригодности к военной службе — что они означают

По новому закону о мобилизации, военнообязанные в Украине имеют только два статуса — годен и непригоден. Понятие ограниченной пригодности было отменено, поэтому все, кто имеет этот статус, должны повторно пройти ВЛК.

На прохождение ВЛК у военнообязанных в возрасте 18-60 лет есть девять месяцев, то есть время до 4 февраля 2025 года.

Во время прохождения ВЛК военнообязанным присваивается категория пригодности, это прописано в приказе МОУ № 402. Согласно приказу, категории пригодности военнообязанных следующие:

А — годен (-а) к военной службе;

Б — годен (-а) к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно пригоден (-а) к военной службе;

Г — временно непригоден (-а);

Д – полная непригодность.

Категория Б означает, что военнообязанный (-а) нуждается в лечении, на ВЛК указывают срок лечения и заведение, в котором оно пройдет.

Категория В означает ограниченную пригодность во время войны. Таких людей освобождают от призыва и зачисляют в запас, однако не освобождают от призыва на военные сборы. Людей с категорией В могут включать в комплектацию частей второй очереди.

Категория Г может предоставляться по состоянию здоровья. Например, после операций или травм, при условии недостаточного физического развития и т.д. Она также предоставляется студентам сроком на 6-12 месяцев.

Категория Д назначается тем, кто совершенно непригоден к военной службе и имеет одну из тяжелых болезней.

Однако пока такие категории условны, ведь критериев, по которым определяют степень пригодности, еще нет. Они должны появиться, когда все приказы МОУ согласуют с новым законом о мобилизации.

Раньше мы рассказывали, кого могут забронировать от мобилизации.

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