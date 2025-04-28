Війна в Україні

На боці агресії: КНДР підтвердила свою участь у війні проти України — подробиці

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 09:30
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Фото Unsplash
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