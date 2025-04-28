Вперше за увесь час КНДР підтвердила свою участь у війні проти України на боці Росії. Про це повідомляє північнокорейська інформагенція KCNA. Залучення своїх солдатів до агресії прокоментував лідер країни Кім Чен Ин.

КНДР підтверджує участь у війні в Україні: деталі

У заяві йдеться, що центральна військова комісія Трудової партії Кореї високо оцінила бойові підрозділи Збройних сил КНДР за “героїчні подвиги в операціях зі звільнення Курської області РФ”.

— Центральна військова комісія Трудової партії Кореї високо оцінила бойові підрозділи Збройних сил КНДР за героїчні подвиги в операціях із відбиття та припинення серйозного порушення суверенітету з боку української влади, яка вдерлася на територію Російської Федерації, та повного звільнення окупованої території Курської області.

Операції зі звільнення Курської області з метою відбиття авантюрного вторгнення української влади до РФ були переможно завершені, — додали офіційні представники влади Північної Кореї.

Зазначається, що бойові підрозділи повною мірою продемонстрували високий бойовий дух та військовий темперамент і зробили важливий внесок у “знищення українських неонацистських сил та звільнення території Росії”.

— Переможне завершення операції зі звільнення Курського району — це перемога справедливості над несправедливістю і водночас новий розділ історії, який продемонстрував найвищий стратегічний рівень міцної бойової дружби між КНДР та Росією.

Пліч-о-пліч з РФ, кажуть в Північній Кореї, була зірвана авантюрна політична та військова спроба західних сил та української влади зірвати спеціальні військові операції Росії.

Там додають, що українська влада, виступаючи “авангардом та ударною бригадою імперіалістичних держав у спробі завдати стратегічної поразки Росії”, у серпні 2024 розпочала напад на материкову частину Росії, залучивши десятки тисяч військовослужбовців.

Тож через ситуацію, що склалася, КНДР застосувала статтю 4 договору про всеохопне стратегічне партнерство, укладеного між Північною Кореєю та Росією.

Вони також переконані, що військова діяльність північнокорейської армії “повністю відповідає всім положенням і духу Статуту ООН та інших міжнародних законів”.

Тим часом Кім Чен Ин наголосив, що на згадку про участь військових КНДР у війні проти України у Пхеньяні встановлять пам’ятник їхнім бойовим подвигам, а перед надгробками загиблих солдатів покладуть квіти.

Він передав теплі вітання російській армії та народу, які “здобули велику перемогу”. У КНДР вважають за честь співпрацювати з Росією та разом зміцнювати військовий потенціал.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ спростував заяви російських офіційних осіб про повний вихід України з Курської області. Військова операція на території ворога продовжуються.

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