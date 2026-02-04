Для тебе Війна в Україні

Трамп переконаний, що Путін “дотримав слова” щодо “енергетичного перемир’я”

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Лютого 2026, 09:24 1 хв.
путін дотримав свого слова
Фото Getty Images

