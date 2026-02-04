Трамп переконаний, що Путін “дотримав слова” щодо “енергетичного перемир’я”

Під час спілкування з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін дотримав свого слова щодо “енергетичного перемир’я” — детальніше в нашому матеріалі.

“Він дотримав свого слова”: Трамп про обіцянку Путіна та “енергетичне перемир’я”

Як зазначив лідер США, пауза була з неділі, 25 січня, до неділі, 1 лютого. І лише після того як пауза закінчилася, Путін завдав удару по Україні:

— Він дотримав свого слова. Один тиждень – це багато… бо там дуже-дуже холодно.

Один з журналістів запитав у президента США щодо продовження цієї паузи, на що Трамп відповів, що хоче завершення війни.

