Війна в Україні

Україна втратила винищувач Су-27 — у Повітряних Силах прокоментували долю пілота

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 13:44
су-27 україни
Карта тривог онлайн
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Україна втратила винищувач Су-27 — у Повітряних Силах прокоментували долю пілота
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