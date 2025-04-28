Україна втратила винищувач Су-27 — у Повітряних Силах прокоментували долю пілота

Уранці 28 квітня Україна втратила винищувач Су-27, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Це сталося під час виконання бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття нападу ворожих безпілотників.

Винищувач Су-27 втрачений: що кажуть у Повітряних силах

Нині причини інциденту з’ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Повідомляється, що пілот успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце його приземлення.

— Льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний, — зазначили в управлінні.

Зазначимо, що вартість вживаного винищувача може становити від $10 до 20 млн. Новий літак Су-27 може коштувати від $30 до 40 млн. Ціна залежатиме від країни-виробника, року випуску, технічного стану, комплектацій та інших критеріїв.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому під час бойового завдання загинув льотчик F-16 Павло Іванов. Ми розповідали, чим він був відомий.

Фото: Вікіпедія

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.