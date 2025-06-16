Горять багатоповерхівки у кількох районах! Атака на Київ 17 червня

Уже понад дві години триває повітряна атака на Київ. Вибухи лунають безперервно! Відомо про влучання та пожежі у кількох районах столиці. Розповідаємо про вибухи в Києві та їхні наслідки станом на зараз.

Атака на Київ 17 червня: росіяни завдають ударів дронами

Станом на 03:10 відомо про 16 поранених у Києві. Про це повідомив міський голова. Найбільше поранених у Солом’янському районі. Також відомо про загибель громадянина США у Соломʼянському районі у будинку поруч з тим, де працювали медики. 62-річний американець помер природною (біологічною смертю).

Станом на зараз зафіксовані наслідки ворожої атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах столиці. Інформація не остаточна та доповнюватиметься, — пишуть у КМВА.

За повідомленням КМВА, станом на 02:00 у Києві відомо про такі влучання:

У Солом’янському районі : 9 постраждалих, усім надають допомогу. Також відомо про кілька займань, приліт у багатоповерхівку, падіння уламків на територію промислового підприємства, пожежа у нежитловій будівлі.

: 9 постраждалих, усім надають допомогу. Також відомо про кілька займань, приліт у багатоповерхівку, падіння уламків на територію промислового підприємства, пожежа у нежитловій будівлі. У Дарницькому районі : падіння уламків дрона на дві багатоповерхівки.

: падіння уламків дрона на дві багатоповерхівки. У Святошинському районі : госпіталізовано чоловіка з опіками, є влучання, горять автівки.

: госпіталізовано чоловіка з опіками, є влучання, горять автівки. У Дніпровському районі уламок дрона застряг у стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

уламок дрона застряг у стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих. У Подільському районі : уламки дрона впали на відкритій місцевості.

: уламки дрона впали на відкритій місцевості. В Оболонському районі: пошкоджено автомобіль.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, шістьох киян госпіталізували у Солом’янському районі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко також повідомляє про сильні прильоти по району:

Дуже важка ніч. Надходить інформація про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі. Кияни, залишайтеся в укриттях! Дрони йдуть хвилями, одна за одною.

Також Тимур Ткаченко закликав киян не фотографувати прильоти та не публікувати їх.

Зараз столиця під комбінованим ударом ворога. росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби. Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО. Такі публікації працюють на ворога.

За інформацією Кличка, у Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому на Червоному Хуторі відбулися вимкнення електроенергії після спрацювання автоматики. Бригади енергетиків працюють.

У Києві відразу в кількох районах фіксуються перебої з електроенергією. Повітряна атака триває! Киян закликають не залишати укриттів.

Відомо про ризик ракетного удару та пуски Калібрів.

О 2:30 на Київ рухаються російські балістичні ракети. Про це повідомили у Повітряних силах.

Моніторингові канали повідомляють про рух дронів у напрямку столиці з Сумщини о 02:34.

Раніше ми розповідали, як врятуватися від удару дрона.

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