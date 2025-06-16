Для тебе Війна в Україні

Горять багатоповерхівки у кількох районах! Атака на Київ 17 червня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Червня 2025, 02:11
Вибухи у Києві 17 червня

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