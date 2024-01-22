Це питання справедливості: Зеленський розповів, чи бачить потребу в мобілізації 500 тисяч осіб

Президент України Володимир Зеленський у різних інтерв’ю пояснює позицію України щодо деяких питань та проливає світло на важливі теми.

В інтерв’ю для британського каналу Channel 4 News Зеленський розповів про мобілізацію в Україні.

Мобілізація 500 тис. українців: думка Зеленського

У серпні 2023 року до президента звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю для The Economist був за те, щоб розширити мобілізацію, щоб була змога замінити солдатів на фронті. Вже у грудні Зеленський поділився, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тис. українців, пише РБК-Україна.

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В інтерв’ю для британського каналу Володимир Зеленський заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати до армії півмільйона людей.

— Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Не через те, що мені зараз хочеться відповісти й комусь сподобатися. Просто це не лише життя, життя — це номер один. А друга історія — є відповідні дії й відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати, — пояснив він.

Крім цього, мобілізацію треба фінансувати. За словами президента, на забезпечення мобілізації та військових партнери не надають коштів.

Але Володимир Зеленський говорить також, що мобілізація — це про справедливість.

— Питання мобілізації — це насамперед розуміння, що це таке для різних верст суспільства.

Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити, — сказав президент.

Він додав, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті. Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити. Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.

— Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують та хто, — акцентує глава країни.

Він вважає, що потрібен розумний і справедливий закон про мобілізацію.

В Україні встановлений певний вік, з якого можуть мобілізувати. Раніше ми розповідали, з якого віку мобілізація в Україні.

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