Ефективний проти ворога ЗРК Patriot: характеристики, ціна та в кого є на озброєнні

Україна зараз як ніколи потребує підтримки своїх партнерів для закриття простору над важливими об’єктами та задля вдалого контрнаступу. США планує підписати указ, який забезпечить українських військових зенітно-ракетними установками ППО Patriot.
Що таке ЗРК Patriot та які його характеристики — читай у матеріалі.
Американський зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot виробляє американська компанія Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет. Таке озброєння є у США та її союзників.
Система Patriot створювалася з 1963 року як основна платформа повітряного захисту на середніх та великих висотах. На додаток до цього, Patriot є платформою перехоплення балістичних ракет, причому з появою PAC-3, це завдання є основним призначенням комплексу.
Окрім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.
Окрім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.
ЗРК Патріот складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи. Вперше така ракетно-зенітна установка використовувалася під час війни у Перській затоці, але тоді вона стала корисною як протиракетний, а не протиповітряний ЗРК.
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Вартість постачання 9 батарей систем Patriot може доходити до $9 мільярдів.
Вартість пуску однієї ракети становить близько $3 мільйона.
Вартість пуску однієї ракети становить близько $3 мільйона.
Наразі такий ЗРК є на озброєнні США, Польщі, Румунії, Німеччини, Нідерландів, Греції та ще десятьох країн світу.
Раніше ми писали характеристики та пояснювали, як росіяни модифікували ракети С-300 у війні проти України.
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