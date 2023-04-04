Чому не завжди оголошують тривогу, як збивають БПЛА та в чому перевага F-16 — Юрій Ігнат про українську ППО

Наші сили протиповітряної оборони демонструють свою ефективність щоразу під час російських атак. Вони не раз дивували Україну та світ, коли ефективність збиття ворожих цілей була понад 90%. Проте, на жаль, російські військові все одно можуть влучати у ціль.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про роботу ППО та потрібність винищувачів F-16.

Про роботу ППО

Юрій Ігнат каже, що в Україні є постійна ракетна небезпека. Якщо є загроза застосування БПЛА Shahed, балістичного озброєння чи іншого, буде оголошена повітряна тривога. Те саме стосується і застосування РСЗВ, як це нещодавно було на Запоріжжі.

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Коли є інформація про застосування будь-якого озброєння, буде оголошена повітряна тривога.

Не завжди вдається швидко відреагувати, коли Росія застосовує реактивну артилерію. Це лічені секунди: від застосування до влучання, — пояснює він.

За його словами, Росія останнім часом запускає багато безпілотників з північного напрямку, близько 10–15 дронів щоразу. Ігнат розповідає: це робиться, щоб виявити слабкі місця української ППО та виснажити її. Ми витрачаємо на них зусилля та зенітні ракети.

Вночі це набагато складніше робити. Тому військові використовують прилади нічного бачення, прожектори, але основою мають бути ракети з радіолокаційною прив’язкою.

Він наголошує, коли повідомляють про появу в небі дронів, не треба думати: “А, це БПЛА, можна не хвилюватися”. Ігнат пояснює, що по цьому дрону, навіть розвідувальному, влучить справжня ракета, і вона повернеться (для перехоплення дрона ЗСУ випускають ракету, уламки якої можуть впасти у різних місцях — ред.).

Коли триває робота ППО і ми впевнені, що зіб’ємо, все одно є небезпека, — акцентує він.

Якщо Shahed летить дуже низько, системи ППО можуть його не побачити — вони зникають радіолокаційно. Це відбувається, коли він летить нижче за антену радара. Це стосується будь-якої цілі: ракет, літаків, гелікоптерів.

Про потрібність F-16

Ігнат розповів, що командувач ПС ЗСУ Микола Олещук запропонував своїм колегам з країн-членів НАТО створити коаліцію літаків, подібну до танкової, щоб Україна отримала винищувачі F-16. Польща та Словаччина оголосили про передачу МіГ-29, за що Україна дуже вдячна. Але речник Повітряних сил каже, що ефективність цих літаків не така, яку хотілося б мати.

— Ні словацький, ні польський варіант не можуть змінити радянський літак у кращу сторону. Бо його ровесник F-16 пройшов кілька етапів модернізації, включаючи заміну основного обладнання — бортової радіолокаційної станції.

Вона бачить ціль далеко, відповідно — можна її знищити. Також цей винищувач має широкий спектр озброєння. Тому нам потрібен цей багатоцільовий літак, — наголосив Ігнат.

Також він додав, що F-16 створювалися для того, щоб закрити щілини, які не можуть закрити системи ППО.

Раніше командир дивізіону Олександр розповів про роботу ППО та нові цілі.

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