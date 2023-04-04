Інтерв'ю

Чому не завжди оголошують тривогу, як збивають БПЛА та в чому перевага F-16 — Юрій Ігнат про українську ППО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Квітня 2023, 11:00
Юрій Ігнат: інтерв’ю про роботу ППО та збиття ворожих цілей
Фото: Facebook

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