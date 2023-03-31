Ракетний терор продовжується. Окупанти обстріляли Запоріжжя

Уранці 31 березня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Як і завжди, ворог бив по цивільних об’єктах і домівках мирних українців.
Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району, — повідомили в ОВА.
Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району, — повідомили в ОВА.
За інформацією обласної адміністрації, росіяни нанесли серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ.
Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.
Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.
На цю мить у місті вже спокійно, а на місці прильоту працюють усі відповідні служби.
Карта бойових дій в Україні є дуже кривавою. Адже за офіційними повідомленнями та статистикою стоять зламані долі реальних людей. Дізнавайся, що зараз відбувається на фронті.
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