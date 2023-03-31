Война в Украине

Ракетный террор продолжается. Оккупанты обстреляли Запорожье

Виктория Мельник, редактор сайта Елена Яковлева, редактор сайта 31 марта 2023, 09:05
Запоріжжя фото
Фото: Depositphotos

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