Ракетный террор продолжается. Оккупанты обстреляли Запорожье

Утром 31 марта российские захватчики ударили по Запорожью. Как и всегда, враг бил по гражданским объектам и домам мирных украинцев.

Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района, — сообщили в ОВА.

По информации областной администрации, россияне нанесли серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО.

Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что повреждения получил инфраструктурный объект.

На данный момент в городе уже спокойно, а на месте прилета работают все соответствующие службы.

Карта боевых действий в Украине очень кровавая. Ведь за официальными сообщениями и статистикой стоят сломанные судьбы реальных людей. Узнавай, что сейчас происходит на фронте.