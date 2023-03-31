Ночной обстрел Харькова. Снова ударили по частным домам — что известно

В ночь на 31 марта оккупационные войска снова обстреляли Харьков. Попали в частные дома, а также объекты инфраструктуры.

Зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода, — сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате ракетных ударов в одном из районов города был поврежден частный дом и два гражданских автомобиля.

О последствиях обстрелов Харькова рассказали и в областной прокуратуре.

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Сегодня в 22:10 российские оккупационные войска снова произвели обстрел нашего города. Обстрел производился в частности по Новобаварскому району, — отметил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, ракетная атака РФ привела к разрушениям инфраструктурных объектов и частных владений. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

По состоянию на 00.00 погибших нет. Сейчас на месте работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС и коммунальных служб, фиксируются факты военных преступлений, сообщил Чубенко.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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