Ночной обстрел Харькова. Снова ударили по частным домам — что известно

В ночь на 31 марта оккупационные войска снова обстреляли Харьков. Попали в частные дома, а также объекты инфраструктуры.
Зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода, — сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода, — сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В результате ракетных ударов в одном из районов города был поврежден частный дом и два гражданских автомобиля.
О последствиях обстрелов Харькова рассказали и в областной прокуратуре.
Сегодня в 22:10 российские оккупационные войска снова произвели обстрел нашего города. Обстрел производился в частности по Новобаварскому району, — отметил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Сегодня в 22:10 российские оккупационные войска снова произвели обстрел нашего города. Обстрел производился в частности по Новобаварскому району, — отметил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, ракетная атака РФ привела к разрушениям инфраструктурных объектов и частных владений. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
По состоянию на 00.00 погибших нет. Сейчас на месте работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС и коммунальных служб, фиксируются факты военных преступлений, сообщил Чубенко.
По состоянию на 00.00 погибших нет. Сейчас на месте работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС и коммунальных служб, фиксируются факты военных преступлений, сообщил Чубенко.
Фото: Харківська обласна прокуратура
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