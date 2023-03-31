Нічний обстріл Харкова. Знову вгатили по приватних будинках — що відомо

У ніч на 31 березня окупаційні війська знов обстріляли Харків. Влучили у приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури.

Зафіксовано щонайменше 6 “прильотів”, попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода, — повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста було пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

Про наслідки обстрілу Харкова розповіли і в обласній прокуратурі.

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Сьогодні о 22:10 російські окупаційні війська знову здійснили обстріл нашого міста. Обстріл здійснювався зокрема по Новобаварському району, — зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, ракетна атака РФ призвела до руйнувань інфраструктурних об’єктів та приватних володінь. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Станом на 00:00 загиблих немає. Наразі на місці працюють прокурори, слідчі, співробітники ДСНС та комунальних служб, фіксуються факти воєнних злочинів, — повідомив Чубенко.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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