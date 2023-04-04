Почему не всегда объявляют тревогу, как сбивают БПЛА и в чем преимущество F-16 — Юрий Игнат про украинскую ПВО

Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют свою эффективность каждый раз во время российских атак. Они не раз удивляли Украину и мир, когда эффективность уничтожения вражеских целей была более 90%. Однако, к сожалению, российские военные все равно могут попадать в цель.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о работе ПВО и необходимости истребителей F-16.

О работе ПВО

Юрий Игнат говорит, что в Украине есть постоянная ракетная опасность. Если существует угроза применения БПЛА Shahed, баллистического вооружения или другого, будет объявлена воздушная тревога. То же самое касается и применения РСЗО, как это недавно было в Запорожской области.

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Когда есть информация о применении любого вооружения, будет объявлена воздушная тревога.

Не всегда удается быстро отреагировать при применении Россией реактивной артиллерии. Это считанные секунды: от применения до попадания, — объясняет он.

По его словам, Россия в последнее время запускает много беспилотников из северного направления, около 10–15 дронов каждый раз. Игнат рассказывает: это делается, чтобы обнаружить слабые места украинской ПВО и истощить ее. Мы тратим на них усилия и зенитные ракеты. Ночью это гораздо сложнее делать. Поэтому военные используют приборы ночного видения, прожекторы, но основой должны быть ракеты с радиолокационной привязкой.

Он отмечает, когда сообщают о появлении в небе дронов не нужно думать: “А, это БПЛА, можно не волноваться”. Игнат объясняет, что по этому дрону, даже разведывательному, попадет настоящая ракета, она вернется (для перехвата дрона ВСУ выпускают ракету, осколки которой могут упасть в разных местах — ред.).

Когда идет работа ПВО и мы уверены, что собьем, все равно есть опасность, — акцентирует он.

Если Shahed летит очень низко, системы ПВО могут его не увидеть — они исчезают радиолокационно. Это происходит, когда он летит ниже антенны радара. Это касается любой цели: ракет, самолетов, вертолетов.

О необходимости F-16

Игнат рассказал, что командующий ПС ВСУ Николай Олещук предложил своим коллегам из стран-членов НАТО создать коалицию самолетов, подобную танковой, чтобы Украина получила истребители F-16. Польша и Словакия объявили о передаче МиГ-29, за что Украина очень благодарна. Но спикер Воздушных сил говорит, что эффективность этих самолетов не такая, какую хотелось бы иметь.

— Ни словацкий, ни польский вариант не могут изменить советский самолет в лучшую сторону. Его ровесник F-16 прошел несколько этапов модернизации, включая замену основного оборудования — бортовой радиолокационной станции.

Она видит цель далеко, соответственно — можно ее уничтожить. Также этот истребитель имеет широкий спектр вооружения. Поэтому нам нужен этот многоцелевой самолет, — подчеркнул Игнат.

Также он добавил, что F-16 создавались для того, чтобы закрыть щели, которые не могут закрыть системы ПВО.

Ранее командир дивизиона Александр рассказал о работе ПВО и новых целях.

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