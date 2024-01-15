Погода була нельотна. Що відомо про знищення російського літака А-50 та пункту управління Іл-22

Учорашня неділя стала дуже плідною для наших військових та сумною для ворога. Але росіянам не звикати, адже нещодавно вони втратили ще кілька літаків. Принаймні, ті зникли з усіх радарів. Тому розповідаємо все, що відомо про знищення російського літака А-50 та повітряного пункту управління ІЛ-22 над Азовським морем.

ЗСУ збили російський літак А-50 і підбили Іл-22? Чи є підтвердження

Учора ввечері почала з’являтися інформація про ймовірне збиття ЗСУ російського літака А-50 та підбиття ІЛ-22 над Азовським морем.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував підтвердження, що воїни Повітряних Сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

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В ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала, що відомо про збиття двох російських літаків.

Розуміння того, що на Південному напрямку для авіації існує суттєва небезпека, у ворога було. Ми попереджали, погода не сприяла, тому — висновки відповідні, — сказала Гуменюк.

— Ми не один раз казали, що побудова нашої оборони і бойової роботи надалі пов’язана зі своєрідною смугою неповернення, тому ці літаки не повернулись.

Також відомо, що вчора російські окупанти втратили зв’язок з бортами А-50 і ІЛ-22М. А в центральній частині Азовського моря з учорашнього вечора немає бортів з увімкненими транспондерами.

Літак ДРЛО А-50 міг бути збитим у районі Азовського моря над Бердянськом. А Іл-22М, імовірно, зазнав аварії на підльоті до Криму, адже учора ввечері був перекритий Керченський міст.

Приблизна вартість літака А-50 — $330 млн. Таких на озброєнні у РФ було три. Також є шість А-50У.

Про успіхи у збитті російських літаків свідчить і повідомлення Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, він написав:

Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей.

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