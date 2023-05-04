Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо

Ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по Україні, використовуючи при цьому бомбардувальники-ракетоносці. Одним з таких є вбивчий літак Ту-22М3.

Що відомо про бомбардувальник Ту-22М3: чим збити та основні характеристики — читай в матеріалі.

Ту-22М3: чим збити

За словами військового експерта Олександра Коваленка, знищити можна насправді все. Немає такого повітряного об’єкта, який неможливо було б знищити. Але самі бомбардувальники Ту-22М3 не заходять поки в наш повітряний простір, тобто не знаходяться в радіусі дії нашої ППО.

Ну і через це наші винищувачі не можуть по них відпрацьовувати свої удари.

Вони наносять удати з повітряного простору РФ, тобто, знаходячись на безпечній відстані від території України, нашої ППО. У цьому — найголовніша проблема.

Ми не можемо знищувати їх стратегічну авіацію, яка може завдавати удари, здійснювати пуски за сотні та іноді — тисячі км (як у випадку з ТУ-95 МС, які можуть запускати ті самі крилаті ракети Х-101 майже з повітряного простору над Каспійським морем).

Отже, такі літаки стратегічного призначення на сьогодні не є в зоні досяжності.

Але в загальному, якщо вони з’являться у нашому повітряному просторі, то в нас буде можливість їх знищити (якщо вони будуть у зоні дії того ж самого ЗРК Patriot), — зазначив експерт.

Бомбардувальник Ту-22М3: озброєння

Головне озброєння бомбардувальника — це протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н. В ній є полегшена фугасно-кумулятивна боєголовка, а також ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску до 500 км.

Окрім того, літак може нести бомби, і за одне бомбардування може накрити площу, яку прирівнюють до 35 футбольним полям.

Ту-22М3: характеристики

Як відомо, Ту-22М призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

екіпаж бомбардувальника — 4 особи;

довжина літака — 41,46 м, а розмах крил — до 34,28 м;

бомбардувальник може піднятися у повітря з максимальною вагою до 120 000 км;

максимальна швидкість — 2 300 км на год;

практична стеля — 13 300 км;

максимальне бойове навантаження — 24 000 кг, зокрема 3 ракети Х-22.

розмах крил — від 23,3 м до 34,28 м.

силова установка — два двигуни НК-25.

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