Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо

Ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по Україні, використовуючи при цьому бомбардувальники-ракетоносці. Одним з таких є вбивчий літак Ту-22М3.
Що відомо про бомбардувальник Ту-22М3: чим збити та основні характеристики — читай в матеріалі.
За словами військового експерта Олександра Коваленка, знищити можна насправді все. Немає такого повітряного об’єкта, який неможливо було б знищити. Але самі бомбардувальники Ту-22М3 не заходять поки в наш повітряний простір, тобто не знаходяться в радіусі дії нашої ППО.
Ну і через це наші винищувачі не можуть по них відпрацьовувати свої удари.
Ну і через це наші винищувачі не можуть по них відпрацьовувати свої удари.
Вони наносять удати з повітряного простору РФ, тобто, знаходячись на безпечній відстані від території України, нашої ППО. У цьому — найголовніша проблема.
Ми не можемо знищувати їх стратегічну авіацію, яка може завдавати удари, здійснювати пуски за сотні та іноді — тисячі км (як у випадку з ТУ-95 МС, які можуть запускати ті самі крилаті ракети Х-101 майже з повітряного простору над Каспійським морем).
Отже, такі літаки стратегічного призначення на сьогодні не є в зоні досяжності.
Але в загальному, якщо вони з’являться у нашому повітряному просторі, то в нас буде можливість їх знищити (якщо вони будуть у зоні дії того ж самого ЗРК Patriot), — зазначив експерт.
Але в загальному, якщо вони з’являться у нашому повітряному просторі, то в нас буде можливість їх знищити (якщо вони будуть у зоні дії того ж самого ЗРК Patriot), — зазначив експерт.
Головне озброєння бомбардувальника — це протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н. В ній є полегшена фугасно-кумулятивна боєголовка, а також ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску до 500 км.
Окрім того, літак може нести бомби, і за одне бомбардування може накрити площу, яку прирівнюють до 35 футбольним полям.
Як відомо, Ту-22М призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.
Раніше ми детальніше розповідали про дрон-камікадзе Shahed-136, його характеристики та що робити, щоб не стати його жертвою.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!