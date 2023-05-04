Война в Украине

Ту-22М3: чем сбить, характеристики бомбардировщика и что о нем известно

Анна Голишевская, редактор сайта 04 мая 2023, 22:00
Ту-22М3

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