Ту-22М3: чем сбить, характеристики бомбардировщика и что о нем известно

Враг неоднократно наносил ракетные удары по Украине, используя при этом бомбардировщики-ракетоносцы. Одним из таких является убийственный самолет Ту-22М3. Что известно о бомбардировщике Ту-22М3: чем сбить и основные характеристики — читай в материале.

Ту-22М3: чем сбить

По словам военного эксперта Александра Коваленко, уничтожить можно все. Нет такого воздушного объекта, который невозможно было бы уничтожить. Но сами бомбардировщики Ту-22М3 не заходят пока в наше воздушное пространство, то есть не находятся в радиусе действия нашей ПВО. Ну и поэтому наши истребители не могут по ним отрабатывать свои удары.

Они наносят из воздушного пространства РФ, то есть, находясь на безопасном расстоянии от территории Украины, нашей ПВО. В этом — самая главная проблема.

Мы не можем уничтожать их стратегическую авиацию, которая может наносить удары, совершать пуски за сотни и иногда тысячи км (как в случае с ТУ-95 МС, которые могут запускать те же крылатые ракеты Х-101 почти с воздушного пространства над Каспийским морем).

Следовательно, такие самолеты стратегического назначения на сегодняшний день не находятся в зоне досягаемости.

Но в общем, если они появятся в нашем воздушном пространстве, то у нас будет возможность их уничтожить (если они будут в зоне действия того же ЗРК Patriot), — отметил эксперт.

Бомбардировщик Ту-22М3: вооружение

Главное вооружение бомбардировщика — это противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н. В ней облегченная фугасно-кумулятивная боеголовка, а также ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска до 500 км.

Кроме того, самолет может нести бомбы, и за одну бомбардировку может накрыть площадь, приравненную к 35 футбольным полям.

Ту-22М3: характеристики

Как известно, Ту-22М предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе с ядерными боеголовками.

экипаж бомбардировщика — 4 человека;

длина самолета — 41,46 м, а размах крыльев –—до 34,28 м;

бомбардировщик может подняться в атмосферу с максимальным весом до 120 000 км;

максимальная скорость — 2 300 км в год;

практический потолок — 13 300 км;

максимальная боевая нагрузка — 24 000 кг, в том числе 3 ракеты Х-22.

размах крыльев — от 23,3 м до 34,28 м.

силовая установка — два двигателя НК-25.

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