“Всі ми хочемо тут бачити іншого Володимира”: основне з виступу Зеленського в Гаазі

Росіяни продовжують завдавати Україні страшних збитків — передусім людських Водночас світ усіляко допомагає нам та підтримує у боротьбі проти російського зла.

Одним з актів засудження РФ на міжнародному рівні має стати суд в Гаазі над всіма причетними до війни в Україні та усвідомленого геноциду українського народу.

4 травня президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом прибув до Нідерландів та вже виступив з промовою в Гаазі. Ми розповімо тобі головні тези з виступу українського очільника.

Виступ Володимира Зеленського у Гаазі

Свій виступ президент України почав зі слів подяки за увагу та повагу до України на міжнародному рівні всіма нашими західними партнерами.

— Безумовно, всі ми хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі.

Того, який заслуговує бути засудженим. Це станеться, коли ми переможемо. І ми переможемо, — сказав Зеленський.

Також він зауважив, що нині всі країни світу об’єдналися у спільному бажанні допомогти Україні.

— Йдеться більше, ніж про долю однієї країни; це більше, ніж протидія одному агресору. Ми маємо зупинити агресивну війну.

Володимир Зеленський подякував також Нідерландам за надану Україні зброю та наголосив, що перемога можлива лише за умови сильних сторін, сильних цінностей та завдяки правосуддю.

Головне з виступу Зеленського у Гаазі

За квітень росіяни скоїли 6139 воєнних злочинів, загинули 207 цивільних, з них 17 дітей, ще понад 400 громадян отримали поранення.

Усі агресори в історії не вірили, що відповідатимуть за свої злочини. Але війну треба засудити.

Зеленський нагадав, що малайзійський Боїнг у 2014 році був збитий саме росіянами і невинні люди загинули саме від рук росіян.

Відповідальності за російські злочини можливо досягти лише завдяки трибуналу.

Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові правила, щоб продовжити традицію обов’язкового покарання за такі злочини.

Світ не має боятися. Агресор мусить відчути усю повноту справедливості. Це наша історична відповідальність.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності переглянути чинні закони судочинства, щоб убезпечити й інші країни від можливих майбутніх воєн.

Повний виступ Зеленського в Гаазі — відео

Чи справді на Володимира Путіна чекає трибунал та як він може відбуватися, читай у нашому матеріалі.

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