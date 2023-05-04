“Все мы хотим здесь видеть другого Владимира”: главные тезисы из выступления Зеленского в Гааге

Россияне продолжают наносить Украине страшный ущерб — человеческий, в первую очередь. В то же время мир всячески помогает нам и поддерживает в борьбе против российского зла.

Одним из актов осуждения РФ на международном уровне должен стать суд в Гааге над всеми причастными к войне в Украине и осознанному геноциду украинского народа.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Нидерланды и уже выступил с речью в Гааге. Мы расскажем тебе главные тезисы выступления главы государства.

Выступление Владимира Зеленского в Гааге

Свое выступление президент Украины начал со слов благодарности за внимание и уважение к Украине на международном уровне всеми нашими Западными партнерами.

— Безусловно, все мы хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге.

Того, который заслуживает быть осужденным. Это произойдет, когда мы победим. И мы победим, — сказал Зеленский.

Также он отметил, что все страны мира объединились в совместном желании помочь Украине.

— Речь идет больше, чем о судьбе одной страны, это больше, чем противодействия одному агрессору. Мы должны остановить агрессивную войну.

Владимир Зеленский также поблагодарил Нидерланды за предоставленное Украине оружие и подчеркнул, что победа возможна только при условии сильных сторон, сильных ценностей и благодаря правосудию.

Главное из выступления Зеленского в Гааге

За апрель россияне совершили 6139 военных преступлений, погибли 207 гражданских, из них 17 детей, еще более 400 граждан получили ранения.

Все агрессоры в истории не верили, что будут отвечать за свои преступления. Но войну нужно осудить.

Зеленский напомнил, что малайзийский Боинг в 2014 году был сбит именно россиянами и невинные люди погибли именно от рук россиян.

Ответственности за российские преступления можно достичь только благодаря трибуналу.

Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса в новые правила, чтобы продолжить традицию обязательного наказания за подобные преступления.

Мир не должен бояться. Агрессор должен ощутить всю полноту справедливости. Это наша историческая ответственность.

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость пересмотреть действующие законы судопроизводства, чтобы обезопасить и другие страны от возможных будущих войн.

Полное выступление Зеленского в Гааге — видео

Действительно ли Владимира Путина ждет трибунал и как он может происходить, читай в нашем материале.

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