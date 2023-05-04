“Все мы хотим здесь видеть другого Владимира”: главные тезисы из выступления Зеленского в Гааге

Россияне продолжают наносить Украине страшный ущерб — человеческий, в первую очередь. В то же время мир всячески помогает нам и поддерживает в борьбе против российского зла.
Одним из актов осуждения РФ на международном уровне должен стать суд в Гааге над всеми причастными к войне в Украине и осознанному геноциду украинского народа.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Нидерланды и уже выступил с речью в Гааге. Мы расскажем тебе главные тезисы выступления главы государства.
Свое выступление президент Украины начал со слов благодарности за внимание и уважение к Украине на международном уровне всеми нашими Западными партнерами.
— Безусловно, все мы хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге.
Того, который заслуживает быть осужденным. Это произойдет, когда мы победим. И мы победим, — сказал Зеленский.
Того, который заслуживает быть осужденным. Это произойдет, когда мы победим. И мы победим, — сказал Зеленский.
Также он отметил, что все страны мира объединились в совместном желании помочь Украине.
Офис Президента
— Речь идет больше, чем о судьбе одной страны, это больше, чем противодействия одному агрессору. Мы должны остановить агрессивную войну.
Владимир Зеленский также поблагодарил Нидерланды за предоставленное Украине оружие и подчеркнул, что победа возможна только при условии сильных сторон, сильных ценностей и благодаря правосудию.
Владимир Зеленский подчеркнул необходимость пересмотреть действующие законы судопроизводства, чтобы обезопасить и другие страны от возможных будущих войн.
Действительно ли Владимира Путина ждет трибунал и как он может происходить, читай в нашем материале.
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