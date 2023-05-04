Война в Украине

“Все мы хотим здесь видеть другого Владимира”: главные тезисы из выступления Зеленского в Гааге

Виктория Мельник, редактор сайта 04 мая 2023, 14:22
Владимир Зеленский
Фото: Сайт президента Украины

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