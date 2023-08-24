Закордонні перекази в Україну через ZEN.COM: що потрібно знати

З липня 2023 року надсилати гроші в Україну з будь-яких інших країн світу можна через ZEN.COM. Це фінансово-технічний проект, розроблений європейськими спеціалістами, що з недавнього часу доступний і для українців. Як усе працює?

Нюанси використання ZEN.COM

Мобільний застосунок доступний для клієнтів усіх українських банків і власників рахунків чи карток ZEN Mastercard®. Останні мають особливу перевагу — можливість у декілька кліків відкрити спеціальний мультивалютний рахунок, що дає змогу користуватися USD, GBP, EUR, PLN та ще 25 популярними валютами світу.

Відкривається такий рахунок миттєво! Немає потреби збирати стоси документів чи йти до банку: просто завантажте мобільний додаток на свій гаджет та зареєструйтеся. Рахунок доступний відразу!

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За допомогою різних систем переказів гроші можна швидко та зручно отримати в Україні. Доступні такі варіанти:

ZEN Buddies;

SWIFT;

PrivatMoney;

SEPA.

Переваги кожного виду переказів розглянемо окремо.

Система ZEN Buddies

Скористатися нею можна лише тоді, коли відправник та отримувач коштів користуються ZEN.COM. Кошти надсилаються миттєво — потрібно лише вказати номер телефону одержувача та потрібну суму. Усі операції проводяться безкоштовно!

Перекази SWIFT

Система міжнародних переказів, що має попит серед багатьох українців. Кошти надходять миттєво, до того ж у будь-якій валюті на вибір. Особливість SWIFT-переказів — можливість визначити, хто сплачуватиме комісію:

SWIFT SHA — вартість переказу розподіляється між обома учасниками процесу;

SWIFT OUR — за все платить одержувач коштів.

Система PrivatMoney

Унаслідок успішної співпраці ZEN.COM та ПриватБанку до 18 листопада цього року комісія за перекази через PrivatMoney відсутня.

В Україні кошти можуть виплачуватися на вибір:

у євро;

у національній валюті;

у доларах США.

Уже незабаром зробити це можна буде й у польських злотих. Для відправлення певної суми потрібно знати лише номер рахунку/картки та ПІБ отримувача платежу.

Перекази PrivatMoney через ZEN.COM — це швидко та дуже легко!

SEPA-перекази

Скористатися цією системою можуть лише ті, хто хоче надіслати та зняти гроші в євро. Перекази SEPA здійснюються тільки між рахунками в Європейській економічній зоні та підтримуються не кожним українським банком. Тож на це треба обов’язково зважати.

Більше про отримання переказів в Україні можна дізнатися на сайті zen.com.

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