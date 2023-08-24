Зарубежные переводы через ZEN.COM: что нужно знать

С июля 2023 года присылать деньги в Украину из других стран мира можно через ZEN.COM. Это финансово-технический проект, разработанный европейскими специалистами, который с недавнего времени доступен для украинцев. Как все работает?

Нюансы использования ZEN.COM

Мобильное приложение доступно для клиентов всех украинских банков и владельцев счетов или карт ZEN Mastercard®. Последние имеют особое преимущество — возможность в несколько кликов открыть специальный мультивалютный счет, позволяющий пользоваться USD, GBP, EUR, PLN и еще 25 популярными валютами мира.

Открывается такой счёт мгновенно! Нет необходимости собирать стопки документов или идти в банк: просто загрузите мобильное приложение на свой гаджет и зарегистрируйтесь. Счет доступен сразу!

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С помощью различных систем перевода деньги можно быстро и удобно получить в Украине. Доступны следующие варианты:

ZEN Buddies;

SWIFT;

PrivatMoney;

SEPA.

Достоинства каждого вида переводов рассмотрим отдельно.

Система ZEN Buddies

Воспользоваться ею можно, только когда отправитель и получатель средств пользуются ZEN.COM. Средства отправляются мгновенно — нужно указать номер телефона получателя и нужную сумму. Все операции проводятся бесплатно!

Переводы SWIFT

Система международных переводов, пользующаяся спросом среди многих украинцев. Денежные средства поступают мгновенно, к тому же в любой валюте на выбор. Особенность SWIFT-переводов — возможность определить, кто будет платить комиссию:

SWIFT SHA — стоимость перевода распределяется между обоими участниками процесса;

SWIFT OUR — за все платит получатель средств.

Система PrivatMoney

В результате успешного сотрудничества ZEN.COM и ПриватБанка до 18 ноября этого года комиссия за переводы через PrivatMoney отсутствует.

В Украине средства могут выплачиваться по выбору:

в евро;

в национальной валюте;

в долларах США.

Уже скоро сделать это можно будет и в польских злотых. Для отправки определенной суммы нужно знать только номер счета/карты и ФИО получателя платежа.

Переводы PrivatMoney через ZEN.COM — это быстро и очень легко!

SEPA-переводы

Воспользоваться этой системой могут только те, кто хочет послать и снять деньги в евро. Переводы SEPA проводятся только между счетами в Европейской экономической зоне и поддерживаются не каждым украинским банком. Поэтому это нужно обязательно учитывать.

Больше о получении переводов в Украине можно узнать на сайте zen.com.

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