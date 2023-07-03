Новые правила пополнения карт с 1 августа: что нужно знать и какие изменения ждут украинцев

С 1 августа 2023 года платежные квитанции должны иметь номер телефона плательщика. Это предусматривают новые правила пополнения карт согласно требованиям НБУ. Читай подробнее о новом алгоритме внесения наличных через платежные терминалы.

Новые правила пополнения карт с 1 августа: что требует НБУ

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила об ужесточении требований для проведения операций по внесению наличных через платежные терминалы.

Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для их зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика, — пишут в НБУ.

С 1 августа 2023 года, чтобы пополнить карту или осуществить другую операцию, требующую внесения наличных денег, следует сделать так:

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Ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС; получить на этот номер одноразовый пароль (через сообщение или звонок); ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции; получить квитанцию.

Новые требования будут касаться операций для зачисления наличных средств на счета.

В то же время изменения не распространяются на следующие популярные платежи:

Оплата коммуналки (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (с пригородными);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (с оплатой электронных билетов на проезд в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

оплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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