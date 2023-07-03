Новые правила пополнения карт с 1 августа: что нужно знать и какие изменения ждут украинцев

С 1 августа 2023 года платежные квитанции должны иметь номер телефона плательщика. Это предусматривают новые правила пополнения карт согласно требованиям НБУ. Читай подробнее о новом алгоритме внесения наличных через платежные терминалы.
Пресс-служба Национального банка Украины сообщила об ужесточении требований для проведения операций по внесению наличных через платежные терминалы.
Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для их зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика, — пишут в НБУ.
Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для их зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика, — пишут в НБУ.
С 1 августа 2023 года, чтобы пополнить карту или осуществить другую операцию, требующую внесения наличных денег, следует сделать так:
Новые требования будут касаться операций для зачисления наличных средств на счета.
В то же время изменения не распространяются на следующие популярные платежи:
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