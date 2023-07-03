Нові правила поповнення карток з 1 серпня: що потрібно знати та які зміни чекають на українців

З 1 серпня 2023 року платіжні квитанції повинні мати номер телефону платника. Це передбачають нові правила поповнення карток за вимогами НБУ. Читай детальніше про новий алгоритм внесення готівки через платіжні термінали.

Нові правила поповнення карток з 1 серпня: вимоги НБУ

Прес-служба Національного банку України повідомила про посилення вимог щодо проведення операцій із внесення готівки через платіжні термінали.

Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника, — пишуть у НБУ.

З 1 серпня 2023 року, щоб поповнити картку або здійснити іншу операцію, яка потребує внесення готівки, слід зробити так:

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Увести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС; отримати на цей номер одноразовий пароль (через повідомлення або дзвінком); увести на екрані термінала одноразовий пароль, який підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Нові вимоги стосуватимуться операцій для зарахування готівки на рахунки.

Водночас зміни не поширюються на такі популярні платежі:

оплата комуналки (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (з приміськими);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (з оплатою електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

оплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

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