Економія

Нові правила поповнення карток з 1 серпня: що потрібно знати та які зміни чекають на українців

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Липня 2023, 19:00
Нові правила поповнення карток з 1 серпня: що вимагає НБУ
Фото: Unsplash

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