Нові правила поповнення карток з 1 серпня: що потрібно знати та які зміни чекають на українців

З 1 серпня 2023 року платіжні квитанції повинні мати номер телефону платника. Це передбачають нові правила поповнення карток за вимогами НБУ. Читай детальніше про новий алгоритм внесення готівки через платіжні термінали.
Прес-служба Національного банку України повідомила про посилення вимог щодо проведення операцій із внесення готівки через платіжні термінали.
Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника, — пишуть у НБУ.
Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника, — пишуть у НБУ.
З 1 серпня 2023 року, щоб поповнити картку або здійснити іншу операцію, яка потребує внесення готівки, слід зробити так:
Нові вимоги стосуватимуться операцій для зарахування готівки на рахунки.
Водночас зміни не поширюються на такі популярні платежі:
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