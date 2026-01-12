Гороскоп на 13 січня 2026: дій від усього серця, бережи сили, цінуй справжнє

- Телець звільняється від старих переконань і сумнівів.
- Діва фокусується на відчуттях і настроях, а не лише на цілях.
- Козоріг повертається до дружби як джерела сили.
Гороскоп на 13 січня 2026 для Овнів (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Тельців (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Близнят (22 травня – 21 червня)
Близнята, ви завжди легко переходите між різними світами, ідеями та ролями, але під цією гнучкістю приховане тихе бажання — мати щось, що підтримує вашу цікавість, не обмежуючи вас.
З вівторка, це може бути робота, яка вас надихає, простір, що відчувається живим, або людина, яка відображає вашу дотепність і дивакуватість. Подумайте, що саме допомагає вам залишатися зачарованими світом.
Гороскоп на 13 січня 2026 для Раків (22 червня – 22 липня)
Раку, ви готові показати свої творчі пориви світу. Раніше ви могли тихо тримати свої бажання при собі, але тепер вони прагнуть вийти на світло.
Тепер ваші почуття і прагнення можуть знайти форму через слова та дії. Ви відчуваєте тонкі течії, які інші пропускають, і це робить ваш вираз щирим і глибоко відчутним для оточення.
Гороскоп на 13 січня 2026 для Левів (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Дів (24 серпня – 23 вересня)
Діво, замість того щоб думати, чого саме ви хочете досягти цього року, спробуйте відчути, яким хочете бути всередині. Для 2026 року важливими стають не лише цілі, а й настрої, відчуття, маленькі моменти, які формують життя.
Минулий рік уже показав вам, що бажання не завжди вимірюються продуктивністю. У вівторок відпустіть суворі списки справ і дозвольте своєму баченню бути чуттєвим, трохи зухвалим і навіть нетрадиційним.
Гороскоп на 13 січня 2026 для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Козорогів (22 грудня – 20 січня)
Козороже, ностальгія м’яко веде вас у бік дружби. У вівторок можуть з’явитися спогади через розмови, повідомлення від знайомих або раптове бажання відновити контакт із тими, хто знав вас ще до того, як життя стало надто серйозним.
Це теплі нагадування про стосунки, з яких ви виросли. Дозвольте дружбі бути джерелом підтримки й сили, а не черговим обов’язком.
Гороскоп на 13 січня 2026 для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 13 січня 2026 для Риб (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
