Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада: переосмислення себе та самоаналіз

Овни, сьогоднішня напруга відчувається як електричний дріт між розумом і душею. Ви намагаєтеся назвати те, що назвати неможливо. Чи можете ви довіряти своїм думкам, не надто їх аналізуючи?

Що, якби ви перестали намагатися звучати правильно і просто сказали правду? За вашим неспокоєм чекає тихе одкровення, новий рівень розуміння того, що насправді означає зв’язок.

Завдання на вихідні — перестати тікати від тиші достатньо довго, щоб її почути.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельці, ви можете розриватися між самозбереженням і щедрістю, між тим, щоб відстоювати свою позицію, і тим, щоб задовольнити потреби інших. Кожна пропозиція має свою ціну, але ви можете бути щедрими, не спустошуючи себе, віддавати, не зникаючи. Що, якби справжня щедрість полягала не в тому, скільки ми віддаємо, а в тому, наскільки цілісними ми залишаємося, віддаючи? Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, ви йдете крізь зал дзеркал, і кожне ваше відображення запитує: «Ким ви стаєте?» Світ хоче відповідей, але ви все ще змінюєте форму, все ще вивчаєте обриси свого наступного Я.

Очікуйте невеликого тертя між тим, що ви кажете, і тим, що відчуваєте. Не заповнюйте тишу шумом. Трансформація відбувається під час паузи, коли ви перестаєте виступати та починаєте володіти тими частинами себе, які важче назвати.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, зануртеся глибше, ніж дозволяє комфорт. Поверхневий світ слів і планів не надає притулку від того, що зараз ворушиться всередині вас. Ви прагнете самотності, але водночас прагнете бути зрозумілими.

Це парадокс, який може вирішити лише ніжність. Не відступайте через страх бути занадто чітко побаченими. Те, що ви відкриєте у тиші, може переорієнтувати всі ваші стосунки на віру, інтуїцію та невидимі течії, які керують вашим життям.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, щось у натовпі змінюється — можливо, це саме ви. Звичні кола людей ніби здаються незвичними, їхній центр ваги зміщується, коли ви усвідомлюєте, хто справді живить ваш вогонь, а хто його виснажує.

Настав час провести інвентаризацію своїх союзів, помітити, де маска вірності замінила справжній зв’язок. Зараз у ваших дружніх стосунках є заклик до зрілості, момент, коли блиск має зустрітися з твердістю. Ціна приналежності — це правда, і ви можете собі її дозволити.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Дів (24 серпня – 23 вересня)

Діви, на вихідних ви відчуватимете напругу між тим, ким ви є у світі, і тим, ким ви є, коли ніхто не дивиться. Можливо, титул, роль чи репутація, яку ви створили, починають здаватися занадто щільно зшитим костюмом.

Досконалість спокуслива, але виснажлива, і енергія вихідних нагадує вам, що майстерність — це не те саме, що сенс. Покиньте образ, який вас оберігає.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, щось священне змінюється у вашій філософії. А ідеали, які колись здавалися певними, випробовуються реальністю. Можливо, ваш оптимізм згас, або істини, які ви колись проповідували, більше не здаються вам рідними. Не сприймайте цей розпад за втрату. Вас посвячують у глибший вид мудрості, і ваш наступний етап еволюції залежить від того, наскільки сміливо ви дозволите своїм переконанням обрости зубами. Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, не світ змінюється, а ви, і світ просто реагує на це. Похована правда прагне вийти на поверхню, і опір їй лише посилює тиск.

Ви не можете спокусити трансформацію; ви можете лише здатися їй. Коли попіл осяде, те, що залишиться, буде сирим, сяючим і абсолютно чесним.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, дзеркало партнерства гостріше, ніж зазвичай, прорізаючи ваш захист з незручною чіткістю. У вас може виникнути спокуса збунтуватися, втекти, довести, що ви все ще вільні.

Урок не про втечу — він про близькість, яка не руйнує вашу незалежність. Найближчі до вас люди відображають ваші власні суперечності, просять вас залишатися відкритими, навіть коли це боляче.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, структура вашого дня здається хиткою, ніби щось у вашому розпорядку більше не відповідає людині, якою ви стаєте. Ви усвідомлюєте, що ефективність без присутності — це свого роду голод.

Завдання зараз полягає в тому, щоб виробити звички, які шанують вашу людяність, а не лише ваші амбіції. Робота буде виконана; питання в тому, чи почуватиметеся ви живим, виконуючи її.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)

Водолії, ваша творчість переживає екзорцизм. Муза гучна, але непокірна, вимагає, щоб ви перестали редагувати свої інстинкти у прийнятні форми. Щоразу, коли ви обираєте автентичність замість схвалення, мистецтво стає гострішим. Позбудьтеся старих творчих звичок, щоб ви могли зустріти свого творчого генія без страху. Шедевр починається в той момент, коли ви перестаєте намагатися бути розумним і починаєте бути чесним.

Гороскоп на вихідні, 8-9 листопада, для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, старі шаблони турботи та самопожертви спливають на поверхню, показуючи вам, де ніжність перетворилася на обов’язок. Ви зрозумієте, що любов не означає повного розчинення в іншому, а емпатія — це не мучеництво.

Це ваш момент, щоб встановити кращі кордони, замість того, щоб будувати високі стіни. Люди завжди потребуватимуть вашої чуйності, але лише вам вирішувати, як її надавати. Святилище, якого ви прагнете, починається тоді, коли ви перестаєте віддавати все без залишку.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

Джерело: Yourtango.

