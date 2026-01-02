Гороскоп на вихідні, 3 та 4 січня 2026: дай вихід емоціям і шукай нові перспективи

Овне, припини бігти попереду власних емоцій; ти відчуєш значно більше простору, якщо дозволиш собі пірнути в те, що коїться вдома, у твоєму тілі, та приватних зонах життя.

Коли ти ностальгійний, чутливий або раптово ніжний, довірся цьому. Зготуй щось вишукане. Полеж у ліжку надто довго. Віддайся розмові, сповненій почуттів, навіть якщо це зламає твій розклад. Тобі не потрібен п’ятирічний план на вихідні, важливо почуватися живими просто тут, зараз, сьогодні.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельцю, скажи щось або нагадай про те, як ви вдвох удавали, ніби нічого не трапилось. Розмови тепер напружені, та уникання їх не розчинить емоції; воно лише дасть їм визріти всередині. Дозволь обміну думками бути близьким, хаотичним, навіть трохи ніяковим. Порядок наведеш потім. А зараз нехай твої слова виконають своє призначення: зблизять вас. Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, ви можете зациклюватися на безпеці, фінансах, власній цінності й на тому, чи робите ви “досить”. Зробіть паузу. Подаруйте собі щось дрібне, але заспокійливе. Їжте регулярно й уважно. Дозвольте тілу втихомирити думки.

Вихідні — не про з’ясування стосунків або побудову стабільності; це шанс довести собі, що ви здатні подбати про себе просто зараз. Майбутнє може трохи зачекати.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, це ваш щорічний повний Місяць, і ви маєте повне право зробити з цього драму. Проживайте кожне відчуття. Плачте не ховаючись. Трохи перегравайте. Одягніть щось, у чому ви почуватиметеся головним персонажем власної емоційної історії.

Скидайте стару оболонку, в якій мовчки тримали усе разом. Дозвольте людям побачити цей процес на вихідних, він більше схожий на магію, ніж на стриманість.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леве, на вихідних не хвилюйся через те, що трохи випав із поля зору. Залиши повідомлення без відповіді. Ляж на підлогу й подумай про своє життя. У суботу назовні підіймаються давні спогади, мрії та невимовні почуття, і їм наразі не потрібна публіка.

Тобі не обов’язково сяяти для когось просто зараз. Справжнє відновлення приходить тоді, коли ти сходиш зі сцени й дозволяєш собі просто існувати.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Дів (24 серпня – 23 вересня)

Діво, заздалегідь домовляйся про зустрічі з тими, поруч із ким відчуваєш дім, щоб мати простір для емоційно поживних контактів і спокійно відмовлятися від тих, що виснажують.

Ви переглядаєте, кого хочете бачити поруч надовго — не лише в соціальному сенсі, а й у внутрішньому. Обирайте близькість, а не продуктивність. Майбутнє тримається на дружбі, здатній оцінити вашу ніжність.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, ви намагаєтеся поєднати прагнення з внутрішніми потребами, і виходить не дуже добре. Дозвольте вихідним бути трохи дискомфортними. Вам не треба обирати між видимістю та вразливістю. Ви маєте право на обидва стани водночас.

Якщо вам бракує підтримки — попросіть її. Якщо потрібна пауза — візьміть її без провини. Перегляньте уявлення про успіх так, щоб він не коштував вам емоційного виснаження.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіоне, заплануй поїздку. Прочитай щось, що тебе розгорне зсередини. Дай волю новій ідеї, яка дозволить твоїм почуттям рухатися вперед, а не замикатися. Зараз тобі потрібен сенс, а не напруга заради напруги. Тобі не обов’язкові готові відповіді; тобі важлива перспектива, що розширює емоційний простір, а не стискає його.

Читати на тему Вогняні знаки зодіаку: як подружитися з Овном, Левом і Стрільцем Вогняні знаки уособлюють силу, пристрасть і рух – читай, в чому між ними різниця і як не обпалити себе, спілкуючись з ними.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю, всередині підіймається щось серйозне, і цього разу оптимізмом не обмежишся. Будт прихильним до цього. Заговори про прив’язаність.

Визнай, де тобі небайдуже більше, ніж ти показуєш. Близькість на вихідних не замикає тебе в пастці; пасткою стає її уникання. Ти відчуєш більше свободи, щойно припиниш удавати, що важливі речі тебе не зачіпають.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороже, дозволи комусь подбати про тебе — хоча б ненадовго. Ти звик бути зібраним і надійним, та зараз зв’язок потребує взаємного руху назустріч. Близькість стає глибшою, коли ти перестаєш усе контролювати й починаєш щиро бути залученим. Ти не втрачаєш сили, визнаючи потребу в теплі; ти знаходиш значно більше.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)

Водолії, твоя нервова система дає сигнали сама по собі. Прислухайся. Впорядкуй день, спи більше, їж уважніше та перевіряй свій стан протягом дня. Субота не про продуктивність, а про емоційну турботу. Малі щоденні дії створюють відчуття безпеки, щоб ти міг знову проявляти себе повністю. Ти здатний на це.

Гороскоп на вихідні, 3-4 січня 2026, для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, закохайся в щось. У проєкт, який ще не вмієш описати, у фантазію без сенсу, у людину, настрій, або у світ, який тихо твориш у власній уяві.

Вихідні не про пункт призначення. Тобі потрібне захоплення — те, що витягне з надмірних роздумів і поверне до справжнього бажання.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

Джерело: Yourtango.

А ще поцікався нашим іншим матеріалом про новий рік за слов’янським календарем, хто його тотем і які енергії він несе.