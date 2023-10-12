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Не чекай, коли стане легше: щире інтерв’ю Олени Зеленської про ментальне здоров’я українців

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 07:00
Олена Зеленська
Фото: Сайт президента України

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Не чекай, коли стане легше: щире інтерв’ю Олени Зеленської про ментальне здоров’я українців
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