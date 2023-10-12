Не чекай, коли стане легше: щире інтерв’ю Олени Зеленської про ментальне здоров’я українців

Зараз в Україні йде війна, і це неабияк травмує психіку людей не лише в нашій країні, а й за кордоном. На кожну другу людину у світі так чи інакше вплинула війна в Україні. Найбільше травмується психіка підлітків, але саме підлітки найбільш охоче звертаються за кваліфікованою допомогою.

Тому було створено проект Ти як? Він покликаний допомогти людям покращити своє ментальне здоров’я і зробити так, щоб тема психологічного здоров’я та особистісного комфорту не була другорядною, щоб люди не боялися відкрито говорити про свої проблеми та звертатися за допомогою до фахівців. У цьому впевнена й перша леді України.

Олена Зеленська поспілкувалася з Оленою Фроляк та розповіла, чому ментальне здоров’я не менш важливе за фізичне.

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Про ментальне здоров’я у світі та Україні

Тема ментального здоров’я гаряча у всьому світі. Це стало ще більш очевидно після того, як ми зробили соціальне дослідження за допомогою британської компанії Aligator Digital. Це торкається будь-кого у світі, тому що, на жаль, є природні катаклізми, економічні кризи, негаразди в родині, самотність, а тут у нас ще й війна. Це причини для того, щоб почуватися недобре.

Тому кожна країна у світі зацікавлена в тому, щоб виробити свою стійкість через стійкість кожного з громадян. Адже суспільна стійкість може здобуватися лише тоді, коли кожен може потурбуватися і плекати свою власну.

Ми, здається, усьому світу вже довели, що українське суспільство стійке. Навіть не просто довели, а здивували.

Усі психологи у світі кажуть, що триматися допомагає співдія. І насамперед ми бачимо цей просто глобальний волонтерський рух українців, тому що дійсно, коли допомагаємо іншим, ми підсвідомо допомагаємо і собі триматися. Бути разом, відчувати плече, просто не бути на самоті вдома.

Пам’ятаєте перші місяці вторгнення, коли просто люди мали кудись вийти, і їм допомагало це психологічно триматися? А це допомогло втриматись всім іншим, тому важливо не втратити ось цю нашу особливість, що ми можемо гуртуватися. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться просто зараз це вкорінити в думках всіх нас, що ми втрималися, тому що були разом.

Я ще вбачаю коріння нашої стійкості, нашої резистентності, як кажуть спеціалісти, все-таки в нашому національному самоусвідомленні, у нашій культурі, нашій історичній пам’яті. Тому що кожен із нас, мені здається, відчув, що ми, українці, настільки багато всього пережили, що в цей момент зламатися ми просто не маємо права.

Ми не маємо дати агресорові зламати нас. І ми вже не просто суспільство об’єднаних людей, одна нація — ми вже держава, справжня держава. І ми маємо триматись.

Що може допомогти триматися психологічно

Не треба чекати, коли стане легше. Як кажуть британці, такий момент настає, коли вже є небагато шляхів для відступу.

Мені здається, потрібно бути чесним насамперед із собою. Ми звикли все ж грати свої ролі, які ми собі самі призначили або призначило нам суспільство.

Іноді бути чесним з собою означає сміливість відмовитися від якоїсь з ролей. Наприклад, від ролі сильної та завжди оптимістичної мами, яка все на собі тягне і все зможе для того, щоб вся родина була в ній впевнена та постійно всі були щасливі навкруги. Але в якийсь момент сил може не вистачити, якщо не дати можливість сказати й собі, і близьким, що потрібно зробити паузу.

Насправді бути правдивим перед самим собою — це, до речі, один з кроків багатьох психологічних реабілітаційних програм, і дуже важливий. Поки ти собі сам не зізнаєшся в тому, що є якась проблема або ти відчуваєш, що щось не так, то ти не станеш нічого з цим робити.

Також є інший крок — бути чесним з оточенням. Людина повинна мати в собі сміливість для того, щоб це зробити.

Про роботу з ментальним здоров’ям задля майбутнього

У нас багато викликів в цій сфері, тому що люди, які зараз нас захищають, вони мають і будуть мати підвищений запит на справедливість. І ми маємо всі, як суспільство, правильно відповідати на цей запит. Він може бути висловлений різним чином: може бути дружньо, а може бути агресивно. Варто зрозуміти те, що ця агресія — це не агресія людини.

Це агресія війни, яку пройшли наші захисники. І ми маємо до цього готуватися. Тому я хочу, щоб зараз існувало більше майданчиків для обговорення, суспільних діалогів. Ми маємо про це говорити, маємо лідерів думок до цього запрошувати, щоб якомога більше людей замислилася про свою поведінку зараз, завтра і післязавтра.

Також буде дійсно стояти велика проблема реінтеграції людей, які довго були за межами України. Ми розуміємо, що буде інше несприйняття, будуть звинувачення взаємні. Але необхідно зрозуміти, що людина справляється зі своїм страхом власними способами, які вона має або їй надала доля. Ми також це маємо зрозуміти та з розумінням ставитися до будь-якої ситуації.

Ми не маємо собі дати можливості розхитатися настільки, щоб розвалитися потім зсередини.

Також раніше Вікна поговорили з лікарем психіатром, наркологом та неврологом Євгеном Скрипником про психічне здоров’я українців, психіатрію та поширені міфи навколо неї. Читай інтерв’ю за посиланням.

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