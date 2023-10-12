Не жди, когда станет легче: искреннее интервью Елены Зеленской о ментальном здоровье украинцев

Сейчас в Украине идет война, и это сильно травмирует психику людей не только в нашей стране, но и за рубежом. На каждого второго человека в мире, так или иначе, повлияла война в Украине. Больше травмируется психика подростков, но именно подростки охотнее всего обращаются за квалифицированной помощью.

Поэтому был создан проект Ти як? Он призван помочь людям улучшить свое ментальное здоровье и сделать так, чтобы тема психологического здоровья и личностного комфорта не была второстепенной, чтобы люди не боялись открыто говорить о своих проблемах и обращаться за помощью к специалистам. В этом уверена и первая леди Украины.

Елена Зеленская пообщалась с Еленой Фроляк и рассказала, почему ментальное здоровье не менее важно, чем физическое.

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О ментальном здоровье в мире и Украине

Тема ментального здоровья она горяча по всему миру. Это стало еще очевиднее после того, как мы сделали социальное исследование с помощью британской компании Aligator Digital. Это касается кого-либо в мире, потому что, к сожалению, есть природные катаклизмы, экономические кризисы, проблемы в семье, одиночество, а здесь у нас еще есть война. Это причины для того, чтобы чувствовать себя нехорошо.

Поэтому каждая страна в мире заинтересована в том, чтобы выработать свою устойчивость через устойчивость каждого из граждан. Ведь общественная стойкость может приобретаться только тогда, когда каждый может позаботиться и лелеять свою собственную.

Мы, кажется, всему миру уже доказали, что украинское общество устойчиво. Даже не просто доказали, а удивили.

Все психологи в мире говорят, что держаться помогает содействие. И, прежде всего, мы видим это просто глобальное волонтерское движение украинцев, потому что действительно, когда помогаем другим, мы подсознательно помогаем и себе держаться. Быть вместе, чувствовать плечо, просто не быть в одиночестве дома.

Помните первые месяцы вторжения, когда люди должны были куда-то выйти, и им помогало это психологически держаться? А это помогло удержаться всем остальным, поэтому важно не потерять эту нашу особенность, что мы можем сплачиваться. Мы очень надеемся, что нам удастся прямо сейчас это укоренить в мыслях всех нас, что мы продержались, потому что были вместе.

Я еще вижу корни нашей устойчивости, нашей резистентности, как говорят специалисты, все же в нашем национальном самосознании, в нашей культуре, нашей исторической памяти. Потому что каждый из нас, мне кажется, почувствовал, что мы, украинцы, настолько много пережили, что в этот момент сломаться мы просто не имеем права.

Мы не должны дать агрессору сломить нас. И мы уже не просто общество объединенных людей, одна нация — мы уже государство, настоящее государство. И мы должны держаться.

Что может помочь держаться психологически

Не нужно ждать, когда станет легче. Как говорят британцы, такой момент наступает, когда уже немного путей для отступления.

Мне кажется, нужно быть честным, прежде всего, с собой. Мы привыкли все же играть свои роли, которые мы сами назначили или назначило нам общество.

Иногда быть честным с собой означает смелость отказаться от какой-либо из ролей. Например, от роли сильной и всегда оптимистической мамы, которая все на себе тянет и все сможет для того, чтобы вся семья была в ней уверена и все были счастливы вокруг. Но в какой-то момент сил может не хватить, если не дать возможность сказать себе и близким, что нужно сделать паузу.

На самом деле, быть честным с самим собой это, кстати, один из шагов многих психологических реабилитационных программ, и очень важный. Пока ты сам не признаешься в том, что есть какая-то проблема или что ты чувствуешь, что что-то не так, ты не станешь ничего с этим делать.

Также есть другой шаг — быть честным с окружающими. Человек должен иметь смелость для того, чтобы это сделать.

О работе с ментальным здоровьем для будущего

У нас много вызовов в этой сфере, потому что люди, которые сейчас нас защищают, у них есть и будут иметь повышенный запрос на справедливость. И мы должны все как общество правильно отвечать на этот запрос. Он может быть выражен разным образом: может быть дружески, а можно быть агрессивно. Стоит понять, что эта агрессия — это не агрессия человека.

Это агрессия войны, которую прошли наши защитники. И мы должны к этому готовиться. Поэтому я хочу, чтобы сейчас было больше площадок для обсуждения, общественных диалогов. Мы должны об этом говорить, имеем лидеров мнений к этому приглашать, чтобы как можно больше людей задумалось о своем поведении сейчас, завтра и послезавтра.

Также будет действительно стоять большая проблема реинтеграции людей, которые долго были за пределами Украины. Мы понимаем, что будет другое неприятие, будут обвинения взаимны. Но необходимо понять, что человек справляется со своим страхом собственными способами, которые он имеет или ему предоставила судьба. Мы также должны это понять и с пониманием относиться к любой ситуации.

Мы не должны себе дать возможности расшататься настолько, чтобы развалиться потом изнутри.

Также ранее Вікна поговорили с врачом-психиатром, наркологом и неврологом Евгением Скрипником о психическом здоровье украинцев, психиатрии и распространенных мифах вокруг нее. Читай интервью по ссылке.

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