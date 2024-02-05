Потрібне перезавантаження — новий початок: Зеленський про чутки навколо звільнення Залужного та ситуацію на фронті

Україна має постійно нагадувати світу про війну та пояснювати свою позицію. Тому президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю для медіа з різних країн та відповідає на питання, які турбують світ та українців.

Нещодавно Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю національному італійському телеканалу Rai 1. Під час розмови він відповів на чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про ситуацію на фронті та що буде, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп.

Читай основне з інтерв’ю Зеленського для Rai 1.

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Чутки про звільнення Залужного

Уже не один день в українських та закордонних ЗМІ ширяться чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Володимир Зеленський для італійського телеканалу відповідає, що це питання, що стосується людей, які повинні очолити Україну. Він вважає, що потрібне перезавантаження, новий початок.

— Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни, — підкреслив Зеленський.

За його словами, йдеться про заміну багатьох державних керівників, а не лише в одному секторі, як-от військо.

Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину, — розповів президент.

Він вважає, якщо Україна хоче перемогти, тоді всі громадяни повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі, не падати духом та опускати руки, а навпаки — мати правильну позитивну енергію. Саме тому є думки про подібний перезапуск.

Ситуація на фронті

Володимир Зеленський говорить, що на сухопутній лінії фронту відбувається стагнація. Він акцентує, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі. ЗСУ не вистачає боєприпасів. Крім цього, потрібні сучасні технічні засоби для зміни ситуації на фронті на користь України.

— Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект — ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували “зерновий коридор”, незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, — ми її провели позитивно.

Що стосується сухопутної лінії, ви праві й там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки — це і є прорахунок., — міркує президент.

Також він додав, що після двох років повномасштабної війни близько 26% території все ще перебувають під окупацією, але російська армія не має змоги значно просуватися уперед.

Про вибори у США

Зеленський говорить, що сподівається, що лінія підтримки України від США не зміниться, навіть якщо у Штатах відбудуться зміни.

— У Республіканській партії є радикальні голоси, але є багато людей, які підтримують Україну. Це народ США вирішує, але якщо вони мають намір скоротити допомогу Україні, то буде нова геополітична структура. Путін піде вперед і не зупиниться так просто, — наголосив Зеленський.

Він додав, що станом на сьогодні Україна вже ближча до Європи. Вона має сильнішу армію, оснащена західними засобами.

Ми досвідченіші. Іноді ми трохи втомлені. Іноді, можливо, зарозумілі. Але ми не можемо дати Росії можливість перемогти, — пояснив Зеленський. Він зізнався, що ні разу не думав про те, щоб здатися.

Росія не хоче миру

Зеленський знову попереджає світ, що Росія не зупиниться, і різні країни повинні це усвідомити.

— Росія не хоче миру. Для них мир означає поразку. Вони почали публічно говорити, що не мають наміру зупинятися, що вони ще не виконали своє завдання. Головна мета Путіна — позбавити нас незалежності, щоб Україна була частиною його імперії. Частина українців починає звикати до війни — це велика помилка.

А якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було більше кроків вперед, — ділиться думками президент.

Україні потрібна підтримка міжнародних партнерів, щоб разом побороти великого ворога. Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про міжнародну підтримку у 2024 році.

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