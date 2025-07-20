Онлайн-клас і залізна дисципліна: як школярка досягла максимум на НМТ

Фото Pexels, Суспільне Олена Мацепура, випускниця з прикордонної Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, показала неймовірний результат на Національному мультипредметному тесті (НМТ). Вона набрала 200 балів одразу з двох предметів — української мови та історії, і це попри те, що готувалася до іспитів без репетиторів, навчаючись переважно дистанційно. Як розповіла Олена журналістам Суспільного, її успіх — це результат самостійної та наполегливої праці.Репетитори мені не були потрібні, – зазначає дівчина. Вона пояснює, що ліцей забезпечував усі необхідні матеріали через Classroom, а уроки проводились у форматі відеоконференцій, де учні виконували домашні завдання та відправляли їх на перевірку. Навчання під час війни: гнучкий підхід до освіти Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в освітній процес. Через відсутність укриття, учні Новгород-Сіверського ліцею №1, серед яких і Олена, навчалися онлайн. Лише з вересня минулого року для одинадцятикласників запровадили змішану форму навчання, що дозволило їм відвідувати школу кілька днів на тиждень, поєднуючи це з дистанційними заняттями. У грудні, коли в ліцеї розпочався ремонт, школярі знову повністю перейшли на дистанційне навчання. Олена готувалася до НМТ вдома, і її головною мотивацією було бажання вступити до університету на безкоштовну форму навчання. Читати на тему Що не так з НМТ з англійської? Розбір з учнями, репетиторами та носіями мови НМТ з англійської мови критикують на складність та плутаність завдань. Є і ті, хто не бачить проблем у складанні іспиту. Ми розібралися, що не так з іспитом та яким він був у 2025 році. Секрет успіху: системність Олена розповідає, що почала активно готуватися до тестування ще з осені, щоб мати достатньо часу для якісного засвоєння матеріалу. Вона регулярно проходила тести за минулі роки, щоб зрозуміти структуру іспиту, а також приділяла багато уваги теорії. Людмила Лисенко, класна керівниця Олени та вчителька української мови, відзначає її виняткову старанність. З початкових класів вона завжди старалася, брала участь у всіх конкурсах, захистила наукову роботу з історії в МАН, — згадує Людмила Лисенко. Вчителька дивується, як Олена встигала вивчити всі теми практично з усіх предметів. Цього року, за словами Людмили Лисенко, усі випускники ліцею успішно склали тест з української мови, набравши необхідні для вступу бали. Виклики НМТ: час і кількість предметів Олена визнає, що цьогорічне тестування було досить складним через його формат — розв’язання завдань з чотирьох предметів в один день. І для мене останні завдання з математики були дуже важкі. Просто не вистачало часу, на кожен предмет давалося по годині. Хоча б два предмети в день, а чотири — то дуже важко, — ділиться своїми враженнями випускниця. Майбутні плани: англійська філологія Наразі Олена мріє вивчати англійську філологію в університеті. Остаточний вибір навчального закладу ще попереду. Її вражаючі результати на НМТ є яскравим доказом таланту, наполегливості та здатності досягати значних успіхів навіть у складних обставинах. Раніше ми вже розповідали, як та куди вступити без НМТ-2025, читай детальніше в нашому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: діти, Освіта, Чернігів Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter