Онлайн-клас і залізна дисципліна: як школярка досягла максимум на НМТ

Олена Мацепура, випускниця з прикордонної Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, показала неймовірний результат на Національному мультипредметному тесті (НМТ).

Вона набрала 200 балів одразу з двох предметів — української мови та історії, і це попри те, що готувалася до іспитів без репетиторів, навчаючись переважно дистанційно.

Як розповіла Олена журналістам Суспільного, її успіх — це результат самостійної та наполегливої праці.

Репетитори мені не були потрібні, – зазначає дівчина.

Вона пояснює, що ліцей забезпечував усі необхідні матеріали через Classroom, а уроки проводились у форматі відеоконференцій, де учні виконували домашні завдання та відправляли їх на перевірку.

Навчання під час війни: гнучкий підхід до освіти

Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в освітній процес.

Через відсутність укриття, учні Новгород-Сіверського ліцею №1, серед яких і Олена, навчалися онлайн.

Лише з вересня минулого року для одинадцятикласників запровадили змішану форму навчання, що дозволило їм відвідувати школу кілька днів на тиждень, поєднуючи це з дистанційними заняттями.

У грудні, коли в ліцеї розпочався ремонт, школярі знову повністю перейшли на дистанційне навчання.

Олена готувалася до НМТ вдома, і її головною мотивацією було бажання вступити до університету на безкоштовну форму навчання.

Секрет успіху: системність

Олена розповідає, що почала активно готуватися до тестування ще з осені, щоб мати достатньо часу для якісного засвоєння матеріалу.

Вона регулярно проходила тести за минулі роки, щоб зрозуміти структуру іспиту, а також приділяла багато уваги теорії.

Людмила Лисенко, класна керівниця Олени та вчителька української мови, відзначає її виняткову старанність.

З початкових класів вона завжди старалася, брала участь у всіх конкурсах, захистила наукову роботу з історії в МАН, — згадує Людмила Лисенко.

Вчителька дивується, як Олена встигала вивчити всі теми практично з усіх предметів.

Цього року, за словами Людмили Лисенко, усі випускники ліцею успішно склали тест з української мови, набравши необхідні для вступу бали.

Виклики НМТ: час і кількість предметів

Олена визнає, що цьогорічне тестування було досить складним через його формат — розв’язання завдань з чотирьох предметів в один день.

І для мене останні завдання з математики були дуже важкі. Просто не вистачало часу, на кожен предмет давалося по годині. Хоча б два предмети в день, а чотири — то дуже важко, — ділиться своїми враженнями випускниця.

Майбутні плани: англійська філологія

Наразі Олена мріє вивчати англійську філологію в університеті. Остаточний вибір навчального закладу ще попереду.

Її вражаючі результати на НМТ є яскравим доказом таланту, наполегливості та здатності досягати значних успіхів навіть у складних обставинах.

Раніше ми вже розповідали, як та куди вступити без НМТ-2025, читай детальніше в нашому матеріалі.

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