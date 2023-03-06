Розповіді

Для мене загинути за свою державу — це гідна смерть: історія сержанта Леона про звільнення територій та допомогу цивільних

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Березня 2023, 23:00
Сержант на псевдо Леон
Фото: Армія.Inform

Більше новин
Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку
Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової
Як оформити малозабезпеченість в Україні
Оформлення малозабезпеченості в Україні: хто може розраховувати та як це зробити
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Окупанти розстріляли українського захисника
Героям Слава! Окупанти розстріляли українського захисника після гасла Слава Україні — реакція представників України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку
Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової
Як оформити малозабезпеченість в Україні
Оформлення малозабезпеченості в Україні: хто може розраховувати та як це зробити
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Окупанти розстріляли українського захисника
Героям Слава! Окупанти розстріляли українського захисника після гасла Слава Україні — реакція представників України

Відео
0:04:25
Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку

Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової
0:01:19
Кривонос Семен
Крок до ЄС та боротьби з корупцією? Кого призначили новим головою НАБУ та що про нього відомо
Карта бойових дій в Україні
Постійні атаки на Бахмут та конфлікт у керівництві окупантів: карта бойових дій в Україні 6 березня в режимі онлайн
0:02:58
Легіонер із США Майкла про рішення воювати за Україну
Я захоплююся українським духом! Історія легіонера із США про бажання воювати за Україну
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Відновити зір після важкого поранення — можливо! Як працює єдиний в Україні банк рогівки
0:03:30
землетруси в Одесі
Під загрозою як прибережна зона, так і історичний центр: чи очікувати на потужні землетруси в Одесі
0:02:56
Творчість на фронті
Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Щодня відбивають по кілька ворожих штурмів — бійці 30-ї бригади про ситуацію під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Збитий російський штурмовик та нові атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 4 березня в режимі онлайн
Більше відео
Для мене загинути за свою державу — це гідна смерть: історія сержанта Леона про звільнення територій та допомогу цивільних
Читати далі
Щоразу, коли думаю, що це найважчий день — настає наступний. Історія парамедикині Аляски про роботу на фронті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь