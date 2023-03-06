Для меня погибнуть за свое государство — это достойная смерть: история сержанта Леона об освобождении территорий и помощи гражданских

Воспитывал пятилетнего сына, служил в патрульной полиции и не думал, что снова придется идти на войну, откуда вернулся в 2015 году. Многие друзья говорили сержанту с позывным Леон, что ему может так не повезти, как в прошлый раз, и все кончится трагически.

Но могли ли его остановить какие-то уговоры или даже слезы родных? В приоритете для Леона — свободная и сильная Украина. А утрата независимости выглядит страшнее, чем собственная смерть.

Для меня погибнуть за свое государство, защищая его — это достойная смерть.

Так и сказал своим друзьям, а после этого отправился в военкомат. Там спросили, хочет ли он присоединиться к рядам ВСУ, на что получили ответ, что это честь быть их частью.

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Сейчас, когда Леон уже провел год бок о бок с собратьями в боях за Украину, мужчина вспоминает, как в первые дни они были готовы на все — только бы уберечь родную землю.

Но больше всего запомнилось освобождение Херсонской области. Сначала была Крещеновка, ее освобождали с боями. Враг постоянно пытался штурмовать в ответ.

Однако у противника на вооружении был только один танк в этом направлении и несколько десятков пехотинцев. Так что когда его бронетехнику украинские воины сожгли, то оккупанты поняли — им не поздоровится.

Местные жители рассказывали, что российским военным было настолько страшно от осознания, что ВСУ уже рядом, что они воровали автомобили, мотоциклы, даже велосипеды, лишь бы убежать.

Во вражеском командовании тогда остался только один лейтенант, который в конце концов оказался в плену. После этих событий удалось освободить Петровку, Шевченково, Украинку, Беляевку, Червоное и выйти на правый берег Дудчан.

В последнем населенном пункте россияне во время отступления взорвали мост, поэтому украинским защитникам пришлось ожидать приказов командования, как действовать дальше. Лишь после прибытия подкрепления продолжилось движение и удалось освободить еще Качкаровку и Новокаиры.

Тогда Леон с собратьями и узнали об освобождении Херсона. Мужчина делится, что это изрядно подняло боевой дух. Не меньше эмоций было и при освобождении других населенных пунктов.

В некоторых селах женщины становились на колени и просто плакали… Мы тоже с ребятами не могли сдержать слез и плакали вместе с ними… В такие моменты ты чувствуешь всей душой, что люди ждали.

Но больше всего поражала смелость гражданских, которые как только узнали о приближающихся ВСУ, начали пробираться через леса, чтобы поделиться информацией о расположении вражеской техники. Леон говорит, что это ускорило процесс освобождения.

Это реально для меня было шоком, когда 70-летние бабушки отличали гаубицы от танков, считали вражеские БМП и постоянно информировали нас.

Так и начали появляться трофеи. Первой была снайперская винтовка под названием Винторез. Но чаще всего приходится искать именно снаряды, которые местные не воспринимают серьезно и подвергают себя опасности, когда прячут их дома.

Военные собирают это вражеское железо, передают другим подразделениям, которые возвращают эти снаряды их владельцам, а также мстят за тех, чьи жизнь захватчики унесли.

Леон делится, что будет всегда помнить своих павших собратьев, которые для него — навсегда герои. А сам после победы для себя стремится лишь к возвращению к старым обязанностям — воспитанию сына и службы в патрульной полиции.

Стремится вернуться к своей гражданской профессии и Богдан. Муж чина раньше работал в ІТ-сфере, а в свободное время занимался моделингом. Теперь он служит в ВСУ. Читай, как модель и айтишник стал на службу народу Украины.

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