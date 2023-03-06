Рассказы

Для меня погибнуть за свое государство — это достойная смерть: история сержанта Леона об освобождении территорий и помощи гражданских

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 марта 2023, 23:00
Сержант на псевдо Леон
Фото: Армия.Inform

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