Сейчас для меня каждый день — целая жизнь: как модель и айтишник стал на службу народу Украины

Когда ему становится тяжело и хочется опустить руки, сразу вспоминает о брате, который находится под Бахмутом. Так говорит Богдан Стельмах, который в гражданской жизни работал в ІТ-сфере, а в свободное время являлся моделью.

Как пишет о нем специально для ELLE.UA Роман Тимофеев, Богдана раньше можно было увидеть на обложках глянцевых журналов и на подиуме Ukrainian Fashion Week. Но сейчас мужчина сменил дизайнерскую одежду на пиксель.

24 февраля для него все изменилось. Богдан рассказывает, что в его глазах мир перевернулся, как и для всех украинцев. Первое время он пытался работать в своей сфере, посылать донаты и помогать киберполиции. Но когда весной пришел звонок из военкомата, не колеблясь оставил все старые дела.

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Кроме того, в студенческие годы Богдан учился на военной кафедре, где овладел навыками ведения боя, пользования оружием и работы с личным составом. Там и получил звание младшего лейтенанта.

А после этого не оставлял дело и пытался держать себя в форме: занимался спортом, вел здоровый образ жизни и посещал тир.

Очень много работал над собой и изучал себя: что мне нравится, к чему есть талант. Поэтому когда мне предлагали что-то новое, я всегда соглашался и пробовал свои силы.

Поэтому через два дня после звонка мужчина уже был на тренировочном полигоне, чтобы овладеть новыми навыками, которые могли ему помочь эффективно защищать государство.

Конечно, делится Богдан, родители огорчились, когда узнали, что их сын идет на войну. Но он понимал свою ответственность, необходимость защищать Украину и ее народ.

Я пошел, потому что знал, что это моя обязанность перед родными, перед людьми, живущими в Украине, перед страной, которой я давал присягу защищать ее суверенитет.

Несмотря на такой боевой дух, все же пришлось столкнуться с определенными сложностями. Но Богдан уверен, что они не столь существенны. Это ведь только вопрос привычки, когда речь идет о бытовых вопросах.

Также пришлось привыкать мужчине быстро реагировать. Как вспоминает военнослужащий, однажды в начале службы он не смог быстро среагировать на тревогу и едва не проспал ее.

Разбудили его уже взрывы ракет, во время которых пришлось быстро бежать в укрытие. К счастью, удалось обойтись без трагических последствий.

Сейчас для меня каждый день — целая жизнь.

Теперь Богдан уже хорошо знает, как действовать в любых ситуациях, ведь уже привык. Говорит, что даже имеет расписание. Поскольку сейчас несет службу в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, больше рассказать о своих задачах не может.

Однако он отмечает, что ему важно поддерживать боевую способность подразделения и работать с личным составом. А люди в армии достаточно разные. Кое-кто еще вчера был водителем, инженером, врачом или бизнесменом, но сегодня — стал защитником.

Эти люди пожертвовали своей прошлой жизнью и пошли добровольцами, чтобы защитить нашу землю и людей, живущих на этой земле.

Поэтому защитник уверен, что поддержка как международного сообщества, так и гражданских украинцев очень важна. Новости о предоставлении нового оружия радуют и придают сил, равно как и добрые слова родных.

А еще лучше укрепляет армию активная помощь тыла. Поэтому Богдан просит продолжать работать, чтобы донатить и поддерживать экономику, волонтерить, присоединяться к армии. А самое главное — чтить память о павших героях и помнить цену свободы, которую заплатили те, кто больше никогда не увидит свою семью.

Нужно поддерживать армию, потому что она стоит между вами и смертью, как стена.

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