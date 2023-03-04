Рассказы

Меня ведет в бой не ненависть, а любовь: история вегана и командира инженерно-саперной роты с позывным Инженер

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 марта 2023, 21:00
Історія командира інженерно-саперної роти
Фото: Facebook

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