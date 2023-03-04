Меня ведет в бой не ненависть, а любовь: история вегана и командира инженерно-саперной роты с позывным Инженер

Медитирует, занимается йогой и совсем не ест мясо. Может показаться, что это история о человеке, который не видел жизни во время полномасштабного вторжения. Однако это совсем не так, поскольку Артем не только все это время находится в Украине, но и защищает ее на передовой.

У мужчины есть позывной Инженер, ведь раньше преподавал архитектуру и инженерию в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. До 24 февраля Артем вообще не имел боевого опыта, но чувствовал, что когда-нибудь ему придется узнать военное дело.

Я знал о близкой войне и готовился к ней.

Поэтому Артем заранее сложил тревожные чемоданчики, организовал курсы по тактической медицине и сделал схрон со снаряжением в Киевской области вместе с друзьями.

Сейчас также смотрят

Уже сейчас мужчина делится с Украинской правдой, что тогда использовать все запасы не смогли, поскольку тайник находился близко к линии фронта. Кроме того, поражала интенсивность боев.

Я не был готов к такой продолжительности и такой сильной интенсивности боев. Мы не думали, что российская армия сможет пробраться в Киевскую область.

Тогда могло казаться, что питаться в соответствии с собственными предпочтениями практически миссия невыполнима. Однако Артему все же удавалось и это.

Это не удивительно, ведь у мужчины немалый опыт — с 13 лет он вегетарианец и уже девять лет он веган. Разница в том, что веганы не едят никаких продуктов животного происхождения, а не только отказываются от мяса или рыбы.

Среди военных царит миф, что воин должен есть мясо, что-то жирное, холестериновое, бесполезное, чтобы иметь силу и стойкость. Я так не считаю и соблюдаю веганство на войне.

На такой шаг вдохновила Артема Революция Достоинства. Военный вспоминает, что тогда кардинально переосмыслил свою жизнь. А еще через год после событий на Майдане решил стать волонтером в АТО.

Но когда пришла полномасштабная война, Артем присоединился к Азову и стал командиром инженерно-саперной роты. Теперь мужчина не только держит в чистоте собственный организм, но и наводит порядок на родной земле.

Кроме очищения украинских территорий от мин, Инженер еще и занимается тем, что выслеживает врага на своем направлении. Но чего только не случалось на работе — от задержания диверсантов до применения оружия.

Я не ставлю это своей целью, потому что эта война другая. Моя миссия — сохранить как можно больше гражданских и бойцов.

Артем делится, что для многих важно чувство страсти, чтобы идти в бой. Но он сам пытается держать в сердце только любовь, которая до сих пор остается для него важнейшим двигателем. Кроме того, она в силах не пустить ненависть в душу.

Меня ведет в бой не ненависть, а любовь. Я чувствую, как земля пылает любовью, она ведет в бой.

Также инженер пытается бороться со стереотипами, что в армии нужно есть мясо, чтобы быть хорошим воином. Так как для себя, так и для собратьев заказывает веганские продукты. Хотя насильно никого не заставляет идти по его пути, ведь не терпит никакого принуждения.

Его же ребята отрадно пробуют растительную тушеницу и сосиски. А недавно Артем порадовал своих подчиненных еще и икрой из водорослей.

Это радует мужчину, ведь год назад у него не было такой возможности купить то, что ему по вкусу. Тогда он просто наполнял свой рацион множеством фруктов, овощей и орехов. Также часто использовал для разнообразия питания собственные запасы из тайника. Но уже позже смог не только делать заказы для себя, но и угощать собратьев.

Сейчас Артем борется как за независимую Украину, так и за органическую среду, где будет место для гармоничной жизни людей вместе с животными.

Веганство и вегетарианство — не диета или прихоть определенной группы людей. Это самая настоящая философия жизни, которая не поддерживает насилие над животными ради сытного обеда.

Когда же на твои земли приходит война, то многое меняется. Но некоторые остаются стойкими. Читай истории волонтеров, поставляющих растительную пищу на фронт для ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Украинская правда