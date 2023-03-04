Розповіді

Мене веде в бій не ненависть, а любов: історія вегана та командира інженерно-саперної роти на псевдо Інженер

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Березня 2023, 21:00
Історія командира інженерно-саперної роти
Фото: Facebook

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