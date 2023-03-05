Розповіді

Зараз для мене кожен день — ціле життя: як модель та айтівець став на службу народу України

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Березня 2023, 20:00
Богдан Стельмах
Фото: Instagram, Facebook

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