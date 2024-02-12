Розповіді

Жити залишалося 17 хвилин… Історія полеглого льотчика Су-25 Владислава Рикова

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 13:00
Був одним із найкращих пілотів Су-25: історія льотчика Владислава Рикова
Фото: Instagram

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