Жити залишалося 17 хвилин… Історія полеглого льотчика Су-25 Владислава Рикова

7 лютого під час виконання бойового завдання загинув один з найкращих пілотів Су-25 Владислав Риков. Чоловік був взірцем для своїх, і невимовним жахом для росіян. У цьому матеріалі ми розповімо історію Владислава Рикова — українського воїна, який загинув, захищаючи кожного з нас.

Був одним із найкращих пілотів Су-25: історія льотчика Владислава Рикова

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ поділилися історією загиблого льотчика Владислава Рикова.

Коли Владу було шість, бандити убили всю його сім’ю. Він зазнав поранення та залишився живим. Згодом у нього з’явиться справжній янгол-охоронець, якого він називатиме рідним батьком, — розповідають у Повітряних силах.

У 28 він побачив повномасштабну війну. З того часу був ціллю для росіян. Повітряні бої на Харківщині, Київщині, Донеччині, Луганщині, вороже ППО, винищувачі — від всього цього рятував професіоналізм. Владислав палив окупантів.

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385-й політ став для чоловіка останнім, його вбила російська ракета. Герой України, підполковник та командир Владислава Ростислав Лазаренко каже, був звичайний бойовий день, коли все сталося:

— Ранок 7 лютого. Типове завдання — вогневе ураження противника. Розбір цілі, обговорення, підготовка… Все, як завжди… Влад потиснув руку. Виліт… Жити йому залишалось 17 хвилин…

Ростислав розповів, війна забирає найцінніше тоді, коли ти максимально спокійний і не очікуєш цього. У літак Владислава окупанти поцілили ракетою Р-37, він нічого не встиг сказати в ефірі.

Я переконаний: це була помста, адже напередодні ми конкретно “насипали” рашистам.

— Звісно, до останнього сподівався, що Влад якимось дивом попри низьку висоту, зумів катапультуватись, що він живий, зараз ми його заберемо, а потім довго разом усе обговорюватимемо…

Названий батько Владислава розповів, що син часто проводив з ним час на аеродромах, з того часу і горів небом.

— Потім створив для Владика та його друзів Авіаційний навчальний кадетський центр. Центр і досі функціонує, чимало нинішніх героїв є його вихованцями. Моє життя тісно пов’язане з авіацією, тож ми годинами могли обговорювати різні професійні моменти.

А з початку повномасштабного вторгнення ще й “працювали” поруч: син — у бойовому штурмовику, я — із цивільним повітряним патрулем.

Чоловік каже, траплялося, що ракети по них ворог запускав одночасно. Розповідає, дуже рано став батьком і дуже рано втратив сина.

У Владислава Рикова було псевдо Magic — Магія. Його дали за віртуозний стиль пілотування. Владислав мріяв про сучасні літаки та опановував англійську, щоб керувати F-16.

Майже півтора року від початку повномасштабної війни льотчик не бачився з дружиною та маленькою донечкою Мірою. Лише останнім часом з’явилася можливість частіше бачитися та обіймати одне одного.

Фотографи Костянтин та Владислава Ліберови написали:

Влад завжди був готовий підтримати та допомогти. Він справді любив це життя і мав прожити його до старості. Зі своєю коханою дружиною та маленькою донечкою, що так сильно на нього схожа.

— А в старості ми всі мали б збиратись величезною компанією, як тоді на аеродромі влітку, обовʼязково в такій самій альтанці, якої більше немає, і по сотому колу згадувати наші одні й ті самі байки воєнних часів.

Ми переможемо. Одного дня ми обовʼязково переможемо, але яка ж велика, яка безкінечно страшна ціна.

Владислава Рикова поховали на Алеї Слави у Вінниці. Саме в цьому місті він мріяв оселитися з родиною після перемоги. Йому присвоїли звання полковника посмертно.

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