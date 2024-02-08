Війна в Україні

Учора мені вирвали серце… Під час бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 13:54
Український льотчик Владислав Риков загинув під час бойового завдання

Більше новин
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
Сенат США підтримав допомогу на 95 млрд доларів — лишилося голосування
Розгляд за скороченою процедурою! Сенат США наблизив надання Україні пакету допомоги
Обмін полоненими 8 лютого 2024 — 100 захисників повернулися додому
Захисники нарешті вдома! Що відомо про обмін полоненими 8 лютого 2024 року
Календар церковних свят
Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024
Дивитись більше

Матеріали по темі

обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
Сенат США підтримав допомогу на 95 млрд доларів — лишилося голосування
Розгляд за скороченою процедурою! Сенат США наблизив надання Україні пакету допомоги
Обмін полоненими 8 лютого 2024 — 100 захисників повернулися додому
Захисники нарешті вдома! Що відомо про обмін полоненими 8 лютого 2024 року
новий головнокомандувач зсу
Новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо про Олександра Сирського та які завдання стоять перед ним

Відео
обмін полоненими 31 січня

Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
0:06:48
Авдіївка
Майже 750 снарядів по місту — і це лише за місяць! Що відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:35
допомога від США та ЄС
Без конкретики та зі скрипом. Коли Україна може очікувати на допомогу від США та ЄС
Більше відео
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Читати далі
Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки
що буде якщо не стати на військовий облік
Читати далі
Краще не ризикувати? Що буде, якщо не стати на військовий облік

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь