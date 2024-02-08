Учора мені вирвали серце… Під час бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков

Учора, 7 лютого, під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Владислав Риков. Він здійснив 385 бойових вильотів. Читай детальніше, як усе сталося та чим можна допомогти родині захисника.
— Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков, — написав ще один льотчик Ростислав Лазаренко.
Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих.
Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих.
Про Владислава було відомо небагато, але Ростислав Лазаренко пообіцяв розповісти більше про героя та захисника. У льотчика залишилися дружина і маленька донечка.
Ця ж інформація була опублікована на сторінці 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Підтримати родину Владислава Рикова ти можеш за цим посиланням.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rostyslav Lazarenko (@thunder__ua)
Публикация от Rostyslav Lazarenko (@thunder__ua)
Раніше ми розповідали про військового льотчика Ростислава Лазаренка.
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