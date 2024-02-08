Учора мені вирвали серце… Під час бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков

Учора, 7 лютого, під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Владислав Риков. Він здійснив 385 бойових вильотів. Читай детальніше, як усе сталося та чим можна допомогти родині захисника.

Український льотчик Владислав Риков загинув під час бойового завдання

— Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков, — написав ще один льотчик Ростислав Лазаренко.

Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих.

Про Владислава було відомо небагато, але Ростислав Лазаренко пообіцяв розповісти більше про героя та захисника. У льотчика залишилися дружина і маленька донечка.

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Ця ж інформація була опублікована на сторінці 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Підтримати родину Владислава Рикова ти можеш за цим посиланням.

Раніше ми розповідали про військового льотчика Ростислава Лазаренка.

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